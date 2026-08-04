O włos od 4000 pkt

Dzień rekordów – tak najlepiej można określić wtorkową sesję na globalnych rynkach akcji. W tym gronie swoje miejsce zajęła także GPW. WIG20 zyskał na zamknięciu sesji 1,35 proc., tym samym zbliżając się o włos do okrągłego poziomu 4000 pkt.

Solidne stopy zwrotu pojawiły się także w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 zyskał 1,68 proc., z kolei sWIG80 1,62 proc. Obroty na szerokim rynku ponownie wyraźnie przekroczyły 3 mld zł. Wśród blue chipów ponownie brylowały akcje KGHM, które zyskały ponad 8 proc.. Pomogła w tym drożejąca miedź, której cena po dwóch miesiącach powróciła powyżej 14 tys. USD za tonę w związku z agresywnym budowaniem zapasów przez USA w obliczu niepewności związanej z polityką celną.

Tymczasem dobre nastroje dopisywały również inwestorom na Wall Street. Indeks S&P 500 zyskał na zamknięciu notowań 1,79 proc., z kolei Nasdaq wzrósł aż o 2,59 proc. Mieszanka solidnego sezonu wynikowego oraz optymistycznych doniesień z Bliskiego Wschodu sprawiła, że narracja na amerykańskim rynku akcji wyraźnie się poprawiła. Wczorajsza wypowiedź Scotta Bessenta w rozmowie z CNBC doprowadziła do ponad 5-proc. przeceny ropy naftowej. Sekretarz skarbu poinformował, że toczą się intensywne negocjacje z Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz. Portal Axios poinformował, że USA, Iran i Oman są bliskie zawarcia 60-dniowego porozumienia dotyczącego żeglugi przez cieśninę Ormuz. Zakłada ono bezpłatny tranzyt statków, wyznaczenie oddzielnych tras dla jednostek wpływających i wypływających oraz oczyszczenie środkowego toru z min, co ma przywrócić ruch w obu kierunkach.

Wracając do sezonu wynikowego – po sesji raporty opublikowały AMD oraz SpaceX. W obu przypadkach reakcja inwestorów w handlu posesyjnym sugerowała rozczarowanie. Wyniki AMD okazały się lepsze od oczekiwań, jednak nie na tyle, by zaspokoić wygórowane oczekiwania inwestorów. Krytycznie odebrano między innymi zapowiedź utrzymania w kolejnych miesiącach marży brutto na poziomie 56 proc., czyli takim samym jak w II kwartale. Swoje „trzy grosze” dorzuciła także konferencja wynikowa SpaceX, podczas której Elon Musk zapowiedział, że jego spółki będą w przyszłości korzystać wyłącznie z chipów Nvidii. SpaceX zanotował niemal dwukrotnie wyższe przychody kwartalne niż rok wcześniej, wyraźnie przebijając oczekiwania analityków, jednak spółce nadal nie udało się osiągnąć zysku netto. W handlu posesyjnym akcje kosmicznego giganta potaniały o ponad 7 proc..

W momencie pisania komentarza dobre nastroje utrzymują się również na giełdach azjatyckich. Słabo odebrany raport AMD nie wystraszył inwestorów w Korei Południowej ani w Japonii. Kospi zyskuje ponad 4 proc., z kolei japoński Nikkei około 3,5 proc.88 W naszej ocenie ogólny przebieg sezonu wynikowego w USA może utrzymać sprzyjającą narrację na rynku w najbliższych tygodniach. Nie mamy jednak przekonania, że poprawa nastrojów doprowadzi do powrotu notowań spółek półprzewodnikowych na historyczne szczyty. Jeszcze do niedawna należały one do najbardziej „zatłoczonych” pozycji w portfelach inwestorów. Zakładamy, że większe ruchy wzrostowe będą w najbliższym czasie wykorzystywane jako okazje do realizacji zysków, co może ograniczać skalę potencjalnego odbicia.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje