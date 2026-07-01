Tysiące śniętych ryb! Rządowi aktywiści milczą

Spełnił się najczarniejszy scenariusz dla mieszkańców Pilchowic na Dolnym Śląsku. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce dobiega końca. To konieczne, aby wyremontować ją po powodzi. Jednak, kiedy na wierzch zaczęło wychodzić dno, oczom mieszkańców ukazało się tysiące śniętych ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione – alarmuje portal RMF24.pl

Jezioro Pilchowickie to zbiornik zaporowy na rzece Bóbr, nad którym wznosi się tama. Zapora, urządzenia hydrotechniczne oraz elektrownia wodna Pilchowice należą do spółki Tauron Polska Energia. W 2024 ocaliła okolicę przed kataklizmem, ale została uszkodzona, dlatego zapadła decyzja o jej pilnym remoncie. Umowa z wykonawcą opiewa na 93 miliony złotych Prace obejmą kompleksową modernizację przelewu czy remont korony. Zanim jednak ruszą, konieczne jest spuszczenie wody z jeziora. Ten proces rozpoczął się już w lutym i właśnie dobiega końca. Niestety, w ostatnich dniach w jeziorze pojawiły się tony śniętych ryb - notuje portal RMF24.pl.

Katastrofa ekologiczna na zbiorniku przy zaporze w Pilchowicach. Po spuszczeniu wody przez Tauron, są tysiące martwych, nieodłowionych ryb. Zagrożony jest Bóbr, bo w dół rzeki płyną oleiste zanieczyszczenia z naruszonego dna. Akcje ratowania ryb poniżej zapory prowadzą wędkarze – alarmuje na X reporter Janusz Życzkowski.

Wiele ton śniętych ryb popłynęło z nurtem

U podnóża zapory ryb jest tyle, że z daleka przypominają długi biały dywan. Umarły w męczarniach, dusząc się. Mamy ogromny upał, to wszystko się rozkłada, w całej okolicy niemiłosiernie śmierdzi. Jesteśmy przerażeni jakie to będzie miało konsekwencje dla nas i przyrody– mówi RMF FM pan Piotr, który mieszka w okolicy tamy.

Służby pakują martwe ryby do specjalnych worków typu Big Bag i wyciągają na brzeg przy pomocy dźwigu. Następnie przekazują do utylizacji. Wiele ton popłynęło jednak z nurtem rzeki – w kierunku Żagania.

Tauron Ekoenergia: mie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby

Na portalu RMF24.pl głos ws. sytuacji w Pilchowicach zabrał Jacek Bieńkowski - dyrektor Departamentu Inwestycji Tauron Ekoenergia.

Zapora w Pilchowicach ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Tauron Ekoenergia, podejmując realizację prac remontowych obiektu, wykonywał obowiązki wynikające między innymi z decyzji nadzoru budowlanego, która zobowiązywała do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które powinny zostać wykonane do kwietnia 2026 roku.(…) Terminy oraz harmonogram opróżnienia zbiornika zostały określone na podstawie wymogów wynikających z nakazu budowlanego, decyzji derogacyjnych ograniczających możliwość wykonania prac od 1 marca do 31 maja ze względu na chronione gatunki ryb i minogów, a także na rekomendacje ekspertów przyrodniczych, uwzględniających między innymi okres wiosennego tarła ryb. Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie– zapewnił Bieńkowski.

Zastrzegł jednocześnie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby.

„Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” - w ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic.

Gróbarczyk: Gdzie był resort klimatu?

Hennig-Kloska i Ula Zielińska bezpośrednio odpowiadają za setki tysięcy śniętych ryb w Zalewie Pilchowickim. Te dwie hosztaplerki od eko-kłamstw dopuściły do opróżnienia zbiornika w okresie letnim, co doprowadziło do masowego śnięcia ryb. Skala niekompetencji, braku nadzoru i zwykłej głupoty to prawdziwy obraz rządu Donalda Tuska. Tego samego łajdactwa od trupów z prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie! - grzmi poseł PiS Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej.

RMF24pl. X, oprac. sek

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