Oczyszczają firmowe konta. Z pieniędzy

Podczas gdy polski biznes odlicza dni do letniego wypoczynku, w cyberprzestępczym podziemiu trwa mobilizacja do czyszczenia firmowych kont - pisze piątkowy „Puls Biznesu”.

Lipiec i sierpień to statystycznie jedne z najtrudniejszych miesięcy dla działów bezpieczeństwa IT w polskich przedsiębiorstwach. Hakerzy zamiast marnować siły na forsowanie zaawansowanych zapór ogniowych (firewalli) celują bezpośrednio w ludzi: zmęczonych upałami pracowników na zastępstwach, którzy nagle zostali przygnieceni podwójną liczbą obowiązków i procedur - pisze gazeta.

Klasykiem stała się już „faktura last minute” – do działu księgowości trafia wiadomość z informacją o rzekomej zaległości za usługi marketingowe lub rezerwację eventu wakacyjnego. Groźba natychmiastowego odcięcia świadczeń w krytycznym momencie zmusza zastępców do szybkiego działania z pominięciem standardowych procedur weryfikacji.

Równie groźny jest zmodyfikowany model oszustwa „na dyrektora” (CEO fraud). Pracownik otrzymuje e-mail od rzekomego prezesa, który „z pokładu jachtu” lub „ze słabej jakości Wi-Fi w hotelu” prosi o pilny, niestandardowy i poufny przelew na rzecz nowego kontrahenta. Presja czasu połączona z autorytetem szefa, z którym kontakt jest utrudniony, regularnie prowadzi do wielomilionowych strat na rynku B2B - wskazuje „PB”.

Według „Pulsu Biznesu” aby zabezpieczyć się przed wakacyjną plagą, przedsiębiorstwa powinny natychmiast wdrożyć kilka fundamentalnych zasad: zasada ograniczonego zaufania - każda prośba o zmianę konta do wpłat czy nagły przelew musi być zweryfikowana u źródła; obowiązkowe uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) - ochrona kont pocztowych i systemów finansowych dla każdego pracownika, w tym personelu sezonowego; podwójna weryfikacja - jeśli przelew jest oznaczony jako pilny i niestandardowy, należy potwierdzić go drugim, niezależnym kanałem (np. telefonicznie), nawet jeśli szef wysłał prośbę rzekomo prosto z plaży.

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pap, jb