Ryanair kasuje loty z Polski. Co się dzieje?

Ryanair wprowadza istotne zmiany w ofercie lotów z lotniska w Pyrzowicach. Przewoźnik usunął z rozkładu siedem połączeń, które wcześniej miały być dostępne przez cały rok. Największe zaskoczenie budzi fakt, że część z nich uruchomiono zaledwie kilka tygodni temu, a decyzja operatora stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapowiedziami rozwoju siatki lotów na Śląsku.

Jak informuje serwis fly4free.pl, Ryanair wycofuje siedem tras z Katowic, a zmiany obejmują połączenia planowane jako całoroczne. Jeszcze niedawno przewoźnik mówił o zwiększaniu swojej obecności w Polsce i rozbudowie działalności w Pyrzowicach. Tymczasem z systemu rezerwacyjnego z dnia na dzień zniknęło kilka kierunków, które wcześniej znajdowały się w zimowym rozkładzie.

Czujni pasażerowie

Jako pierwsi uwagę na zmiany w systemie rezerwacyjnym zwrócili pasażerowie. Na liście wycofanych kierunków znalazły się: Trapani, Reggio di Calabria, Budapeszt, Bruksela Charleroi, Tirana, Aarhus i Oslo. Szczególną uwagę zwraca rezygnacja z dwóch ostatnich połączeń. Obie trasy wystartowały bowiem dopiero na początku czerwca, a ich likwidacja zaledwie po kilku tygodniach może budzić zdziwienie, a nawet niepokój.

Co z planami rozwoju Ryanaira?

Jeszcze niedawno irlandzki przewoźnik przedstawiał ambitne plany dotyczące swojej działalności w Polsce. Wśród portów lotniczych branych pod uwagę przy bazowaniu kolejnych samolotów znalazły się Gdańsk i właśnie Katowice-Pyrzowice. Szef polskiego oddziału Ryanaira, mówił wcześniej, że rysuje się możliwość dalszego rozwoju zimowej siatki połączeń. Obecne zmiany mogą więc oznaczać korektę wcześniejszych planów. Nie wiadomo czy któraś ze skasowanych destynacji ma jeszcze szansę powrócić do rozkładu lotów.

Grzegorz Szafraniec

na podst.: fly4free.pl, Ryanair, fakt.pl