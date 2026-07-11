Szansa i zagrożenie dla bogatych

Sztuczna inteligencja jest gałęzią, która najszybciej rozwija się w krajach o wysokich kosztach pracy. Inwestycja w robotyzację i automatyzację jest uzasadniona, gdy maszyna wykonuje zadania taniej.

To pewien paradoks, gdyż rewolucja AI najbardziej dotknie pracowników krajów najbogatszych. To właśnie tam już zastępuje się pracowników magazynów, osoby stojące przy taśmach do sortowania, barmanów czy sprzątaczki. Rachunek jest oczywisty: koszty innowacyjności muszą przynieść względnie szybkie efekty. Wprowadzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, czyli zastąpienia ludzi robotami lub botami, musi podnieść wydajność i obniżyć koszty. I to właśnie dzieje się w krajach najbogatszych.

W biedniejszych różnice między kosztami nowych technologii, a pracą człowieka są ciągle na tyle duże, że automatyzacja pozostaje zbyt kosztowna.

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Wstrząs dla społeczeństwa

W najbliższych latach możemy się więc spodziewać sporych napięć społecznych związanych ze zwolnieniami pracowników oraz konieczność ich przekwalifikowania. W wielu miejscach nie będą już potrzebne rutynowe czynności – przygotowywanie standardowych umów, wprowadzanie danych czy na przykład protokołowanie – gdyż wszystko to znacznie szybciej wykonają za nas maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję. ‘

Od pracowników będzie się więc raczej nowych kompetencji cyfrowych, użytecznych do współpracy z narzędziami AI i umiejętności komunikowania się ze sztuczną inteligencją.

AI jeszcze wyraźniej podzieli świat na biednych i bogatych

Nowa rewolucja technologiczna niemal na pewno jeszcze wyraźniej podzieli świat na biednych i bogatych. Jeśli państwo – na przykład Polska – zdąży do tego pociągu, dołączy do grona najbogatszych. Powodem będzie skokowy wzrost wydajności w pełni zautomatyzowanych zakładów. Będą one przecież mogły pracować niemal bez przerw i przestojów, gdyż roboty nie potrzebują urlopów, wakacji, nie obchodzą świąt oraz nie chorują. Lepiej wykwalifikowani pracownicy będą zarabiać więcej często nawet bez wychodzenia z domów.

Gospodarki oparta na innowacyjnych firmach stosujących AI będą, a właściwie już są, bardziej konkurencyjne, a koncerny stosujące te rozwiązania zdystansują konkurencję.

Zanim jednak do tego dojdzie tysiące ludzi poczuje niepewność jutra, gdyż ich dotychczasowe zajęcie zaczną, a w zasadzie już zaczęły wykonywać maszyny.

Mariusz Staniszewski

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