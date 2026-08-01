Dwa resorty w sporze: czy Polegio trafi do Grupy PKP?

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział PAP, że rozmawia z szefem MAP Wojciechem Balczunem o koncepcji rozwoju Polregio. Wskazał, że nie chodzi o to, kto ma nadzorować tę spółkę, tylko o plan na jej przyszłość. Zdaniem szefa Polregio ewentualna zmiana nadzoru mogłaby ułatwić zakup taboru.

W zeszłym roku zarząd Polregio złożył do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) propozycję włączenia przewoźnika do Grupy PKP. Resort aktywów pośrednio nadzoruje Polregio; większościowym akcjonariuszem firmy jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która podlega pod MAP. Grupa PKP podlega z kolei Ministerstwu Infrastruktury.

Przewoźnik na przecięciu kompetencji dwóch resortów i koncepcji

Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak w rozmowie z PAP wskazał, że prowadzi rozmowy z ministrem aktywów państwowych o tym, jak „poukładać kwestie związane z transportem”. - Nie chodzi tylko o Polregio, jednak jest to najważniejszy temat tych rozmów - wskazał.

„Jest koncepcja na przyszłość Polregio, ale musi ona jeszcze zostać doszlifowana przez naszych współpracowników. To nie jest kwestia, kto ma nadzorować Polregio. Chodzi o to, jaki plan akceptujemy dla tej spółki, ale także innych podmiotów, o których rozmawiamy. Gdy poprowadzę do końca te rozmowy z ministrem Balczunem, wtedy wspólnie zakomunikujemy co dalej. Ja chciałbym, by ta spółka się rozwijała, a nie prowadzić jakieś dywagacje, jak zmniejszyć koszty jej funkcjonowania” - podkreślił.

Według Klimczaka w Polsce potrzeba „silnych”, nowych przewoźników kolejowych, którzy będą rywalizować o to, kto świadczy najlepsze usługi.

Niektóre województwa powołały własnych przewoźników kolejowych, którzy zapewniają transport zamiast Polregio. Zdaniem szefa resortu infrastruktury samorządy, które nie zdecydowały się na to mają teraz kłopoty. - Jak masz swoją spółkę, to ta spółka dba o współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi każdego dnia - o najmniejszy szczegół infrastruktury liniowej, dworcowej, przystankowej i tak dalej - dodał minister.

Samorządy twierdzą, że przewoźnik nie wywiązuje się z zadań

Wskazał na przykład województwa lubuskiego, które nie ma swojej firmy kolejowej. Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski w marcu br. powiedział PAP, że nie ma wyjścia i musi uruchomić własnego przewoźnika. Wyjaśnił, że województwo nie robiłoby tego, gdyby Polregio dobrze wywiązywało się ze swoich usług. Obecnie własnego przewoźnika kolejowego ma sześć województw: mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz łódzkie.

Prezes Polregio Andrzej Pawłowski powiedział PAP, że ewentualne przeniesienie nadzoru i zmiana modelu właścicielskiego nad Polregio ujednolici i uporządkuje nadzór nad transportem kolejowym w Polsce.

„Pozwoli także na skuteczne pozyskiwanie finansowania na wymianę i modernizację taboru. Zintegrowanie Polregio z ogólnokrajową polityką transportową umożliwi wreszcie budowę spójnej sieci połączeń. Dla pasażerów oznacza to wprowadzenie prostszego i bardziej intuicyjnego systemu transportowego” - dodał. Zdaniem Pawłowskiego „trudno wyobrazić sobie efektywną, regionalną kolej pasażerską bez Polregio”.

Zarząd Polregio chce przejścia pod skrzydła PKP, ARP zachowuje dystans

Z odpowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych na interpelację poselską wynika, że 1 września 2025 r. zarząd Polregio złożył do MAP formalną propozycję włączenia przewoźnika do Grupy PKP, dołączając memorandum prawno-podatkowe oraz projekt listu intencyjnego. Ministerstwo wystąpiło do Agencji Rozwoju Przemysłu o zaopiniowanie tej koncepcji. ARP w stanowisku z 17 listopada 2025 r. opowiedziała się za koniecznością przeprowadzenia pogłębionych i wieloaspektowych analiz przed podjęciem wiążących decyzji. Podkreśliła, że kluczowe jest porównanie scenariusza pozostania Polregio w dotychczasowej strukturze z wariantami reorganizacji, przy uwzględnieniu pozycji spółki w portfelu ARP, jej strategii i potrzeb finansowych, a także interesu publicznego i pasażerów.

ARP w komentarzu przekazanym PAP poinformowała, że możliwe są różne scenariusze funkcjonowania spółki Polregio. „Wszelkie decyzje powinny więc być podejmowane z uwzględnieniem długoterminowego interesu Polregio, pasażerów oraz Skarbu Państwa” - dodała Agencja.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ponad 23 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.

Firma powstała w 2001 roku pod nazwą PKP Przewozy Regionalne. W grudniu 2008 roku spółka opuściła Grupę PKP, a w ramach strategicznego rozdziału kompetencji połączenia pospieszne trafiły do PKP Intercity. Udziałowcami Przewozów Regionalnych zostały wtedy samorządy wszystkich 16 województw. W 2015 roku większość udziałów w spółce objęła ARP. W 2020 roku nazwa firmy została zmieniona na Polregio.

W 2025 roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 103 mln pasażerów.

Filip Ostrowski (PAP), sek

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