Ceny wiśni runęły. Czy to zmowa?

Producenci wiśni są załamani: przekonują, że rynek tych owoców w tym sezonie wygląda jak z horroru. Po przymrozkach i suszy plony wyraźnie spadły, więc ceny powinny piąć się do góry. Tymczasem w ciągu zaledwie kilku dni gwałtownie się załamały. Dziś za wiśnie do mrożenia oferuje się około 4 zł za kilogram, a za owoce do tłoczenia nawet o połowę mniej.

Sadownicy twierdzą, że niemal jednoczesne obniżki w całym kraju trudno uznać za przypadek i sprawa wymaga pilnej kontroli.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił już wniosek o zbadanie możliwych nieuczciwych praktyk rynkowych. Producenci podkreślają, że obecne stawki nie pokrywają kosztów wyjątkowo trudnego sezonu. Zwracają uwagę, że miękkie owoce trzeba zebrać na czas, bo pozostawienie ich na drzewach odbije się na przyszłorocznych plonach – i właśnie ten fakt ktoś chce wykorzystać.

UOKiK ma teraz sprawdzić, czy mogło dojść do działań naruszających zasady uczciwej konkurencji.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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