Wstrząs dla polskiego handlu: sieć Żabka sprzedana!

Żabka Group zawarła z Circle K Polska, spółką zależną kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard, światowego lidera w branży convenience i usług związanych z mobilnością, umowę w związku z zamiarem nabycia wszystkich akcji Grupy Żabka. Wezwanie, o ile zakończy się powodzeniem, zostanie sfinalizowane nie później niż w grudniu 2026 r..

Żabka Group poinformowała w komunikacie o zawarciu ze spółką Circle K Polska sp. z o.o., spółką zależną spółki Alimentation Couche-Tard z siedzibą w Kanadzie, umowy transakcyjnej w związku z zamiarem nabycia przez inwestora wszystkich istniejących akcji spółki w ramach warunkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Dla franczyzobiorców nic się nie zmieni, poinformowali przedstawiciele spółek**

Kolosalna kwota transakcji

Alimentation Couche-Tard zamierza ogłosić - za pośrednictwem Circle K Polska - wezwanie do sprzedaży akcji po 32 zł (ok. 8,48 USD) za akcję, co oznacza kapitalizację Żabki na poziomie ok. 32,62 mld zł (ok. 8,6 mld USD). Przyjmowanie zapisów w ramach wezwania może rozpocząć się ok. 26 sierpnia 2026 r. po weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dokumentu wezwania i oczekuje się, że wezwanie, o ile zakończy się powodzeniem, zostanie sfinalizowane nie później niż w grudniu 2026 r.

Dla fraczyzobiorców Żabki nic ma się nie zmienić

Grupa Żabka nadal będzie działała niezależnie po spodziewanym przejęciu przez światowego lidera w branży convenience i usług związanych z mobilnością Alimentation Couche-Tard w IV kw. 2026 r., a dla franczyzobiorców nic się nie zmieni, poinformowali przedstawiciele spółek.

„Żabka będzie nadal działała niezależnie i oceniamy, że to partnerstwo stworzy wiele możliwości rozwoju […] Nic absolutnie nie zmieni się w modelu franczyczy […] tak jak wspomnieliśmy spodziewamy się zakończenia transakcji w IV kw. 2026 r.” - powiedział President i Chief Executive Officer Alimentation Couche-Tard Alex Miller, podczas wideokonferencji.

Sieć sklepów i stacji benzynowych zdominuje polski rynek?

Pytany czy sklepy Żabka pojawią się na stacjach Circle K, CEO Couche Tard powiedział, że na razie za wcześnie mówić o tym, że są już jakieś szczegółowe plany w tej kwestii, ale to będzie coś nad czym firmy będą dyskutowały.

Chief Strategy and Development Officer i przyszły Chief Executive Officer Grupy Żabka Tomasz Blicharski zapowiedział zaś dalszy szybki rozwój Grupy w Rumunii, zaś co do rozwoju na innych rynkach będą toczyć się o tym dyskusje w kolejnych okresach.

W Polsce przejęcie będzie stanowić uzupełnienie istniejącej sieci blisko 400 stacji Circle K oferujących paliwa, żywność i napoje oraz inne produkty i usługi convenience.

Roczne przychody nowego podmiotu to ponad 80 mld dol.

Po sfinalizowaniu transakcji łączone przychody Couche-Tard i Żabki w ujęciu pro forma za ostatnie 12 miesięcy wyniosłyby około 83,9 mld USD. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2026 r. Żabka osiągnęła przychody w wysokości około 7,4 mld USD oraz zysk netto w wysokości około 0,3 mld USD.

Jak doszło do sprzedaży Żabki

W połowie lipca pojawiły się informacje o zainteresowaniu inwestycją w Żabkę innej firmy. Japoński dziennik biznesowy Nikkei informował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważał nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji miała wynieść kilkaset miliardów jenów.

25 lipca firma Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów Seven-Eleven, poinformował jednak, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.

W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedali łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy pod marką Żabka oraz działającą w Rumunii sieć spod marką Froo. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.

W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła 13.063 lokalizacji, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy jest otwarcie ponad 1.300 nowych placówek w 2026 r.

ISBnews, PAP Biznes, oprac. Sek

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