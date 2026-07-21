Istnieje 4551 publikacji naukowych: szczepienie przeciw COVID-19 ani skuteczne, ani bezpieczne

Polska przegrała w sądzie i ma zapłacić firmie Pfizer 6 mld zł za 64 mln szczepionek, których nie odebrała, gdy nagle skończyła się pandemia.

Uporządkujmy informacje. Ponieważ materia jest w znacznej mierze utajniona, wręcz apeluję do urzędników, by sprostowali ewentualne nieścisłości, cytując dokumenty. Fakty są takie: w 2020 r. polski rząd wyraził zgodę, by Komisja Europejska zawarła w jego imieniu umowę na zakup szczepionek na COVID-19. Wobec tego, że produkcja szczepionek trwa 10–15 lat, a teraz miała trwać 9 miesięcy, zgodził się, by odpowiedzialność za skuteczność i bezpieczeństwo preparatów została „podzielona”. W praktyce oznacza to, że producenci są z niej zwolnieni, przeszła ona na kupujących. Bez tego koncerny nie chciały dostarczać szczepionek, które – w narracji WHO oraz jej pudeł rezonansowych – były niezbędne, by ratować ludzkość.

Negocjacje zakupu 4,6 mld szczepionek za 71 mld euro prowadziła szefowa Komisji Europejskiej, Niemka Ursula von der Leyen, osobiście i samotnie, m.in. za pomocą SMS wymienianych z szefem firmy Pfizer Albertem Bourlą, sefardyjskim Żydem z Grecji, weterynarzem. Treść tych negocjacji nie jest znana. Gdy der Leyen wezwano do jej ujawnienia, stwierdziła, że SMS zaginęły. Nie została za to ani aresztowana, ani osądzona, ani zdymisjonowana. Grupa europosłów oraz unijna rzecznik praw obywatelskich, Irlandka Emily O’Reilly oraz Sąd Unii Europejskiej próbowali zmusić der Leyen i operatora telefonii komórkowej do ujawnienia SMS. Bezskutecznie.

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Maciej Pawlicki