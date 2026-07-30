Masz stary wodomierz? Grozi 10 tys. kary

Do 1 stycznia 2027 roku w całym kraju potrwa obowiązkowa wymiana wodomierzy i ciepłomierzy bez funkcji zdalnego odczytu. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary sięgające 10 tys. zł. Przedsiębiorstwa wodociągowe uspokajają jednak, że wymiana wodomierza głównego jest bezpłatna i mieszkańcy nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów.

Obowiązek wynika z nowelizacji Prawa energetycznego i dotyczy przede wszystkim bloków, kamienic oraz budynków należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wymieniane są urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 roku, które nie umożliwiają zdalnego odczytu. Prace mają zakończyć się najpóźniej z początkiem 2027 roku, o ile modernizacja jest możliwa technicznie i ekonomicznie uzasadniona.

Za co zapłacą wodociągi, a za co właściciel?

Najważniejsza informacja jest dobra dla mieszkańców. Wodomierz główny, znajdujący się na przyłączu budynku, należy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. To dostawca wody finansuje jego wymianę i odpowiada za cały proces. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku podliczników oraz innych urządzeń znajdujących się na prywatnej instalacji. Ich zakup, utrzymanie i ewentualna wymiana pozostają obowiązkiem właściciela lokalu. W wielu budynkach spółdzielnie decydują się jednak na kompleksową modernizację całego systemu pomiarowego, obejmującą także liczniki w mieszkaniach.

Kary mogą być dotkliwe

Monterzy będą sukcesywnie odwiedzać kolejne budynki do końca 2026 roku. Za niewykonanie obowiązku przepisy przewidują kary do 10 tys. zł, a w wyjątkowych przypadkach nawet ograniczenie wolności. Odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na właścicielach i zarządcach nieruchomości, jednak konsekwencje mogą ponieść również mieszkańcy, którzy uporczywie utrudniają wymianę, np. odmawiają wpuszczenia montera.

Koniec wizyt inkasentów

Nowe liczniki mają przede wszystkim umożliwić zdalny odczyt zużycia wody i ciepła. Dane będą przesyłane automatycznie, dzięki czemu inkasent nie będzie musiał wchodzić do mieszkań ani nawet do budynku. Rozliczenia mają opierać się na rzeczywistym zużyciu, a nie na prognozach. Warto pamiętać, że wiele urządzeń zamontowanych po maju 2021 roku już spełnia nowe wymagania i nie wymaga ponownej wymiany.

Grzegorz Szafraniec

na podst.: gov.pl, Business Insider Polska, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, eccomess.pl »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

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