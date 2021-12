Jaki będzie inflacyjnie - gospodarczy najbliższy rok 2022?

Ogrzewanie jednorodzinnego domu gazem wzrośnie o 58 proc., co przy metrażu 200 m2 przełoży się na średnioroczną podwyżkę ok 600 PLN/mc; ceny prądu dla gospodarstw domowych wzrosną o 24 proc., co przy średnich obecnie rachunkach 300 PLN/mc zakłada podwyżkę 72 PLN/mc;

Tarcza antyinflacyjna jest ograniczona progiem dochodowym 2100 PLN/m-c, jednoosobowe gospodarstwo domowe i dodatkiem osłonowym 400-500 PLN/rocznie. W przypadku gospodarstw domowych 2-3 osobowych próg dochodowy do 1500 PLN/mc/osobę i dodatku osłonowym 600-750 zł/rocznie. Oznacza to, że tarcza antyinflacyjna średniorocznie pokryje jeden miesiąc dodatkowych wzrostów kosztów rachunków za ogrzewanie gazem, wykluczając co najmniej ok 3,5 mln osób, w tym wszystkich emerytów, których świadczenia są większe, niż 2100 PLN/mc;