Twój sąsiad pracuje, by zastąpiła cię maszyna

Co około 40 minut powstaje w Polsce firma związana z branżą sztucznej inteligencji. Oczywiście w większości są to jednoosobowe działalności gospodarcze, które tworzą informatycy pracujący dla większych podmiotów, ale mają jasne zadanie: tworzą oprogramowanie, aplikacje, zajmują się robotyzacją i automatyzacją produkcji czy zarządzaniem wielkimi bazami danych.

Takie dane podaje „Rzeczpospolita”, która jednocześnie informuje, że obecnie działa w Polsce około 19 tysięcy firm, których głównym profilem jest AI. Oznacza to, że co 12 firma informatyczna specjalizuje się właśnie w sztucznej inteligencji.

Nie wiemy oczywiście, ile tradycyjnych miejsc pracy zniknęło z rynku po tym, jak te innowacyjne podmioty wprowadziły w życie swoje rozwiązania, ale możemy być pewni, że to dzieje się na naszych oczach.

»» Raport NBP o stosowaniu AI w polskich firmach czytaj tutaj:

Biznes szybko przekonuje się do AI

Nasze miejsce w zakładzie pracy będą zajmować maszyny

W czerwcu bieżącego roku na etatach pracowało w Polsce 6,4 mln osób, co oznacza, że w ciągu roku liczba ta spadał o 0,9 proc. Co prawda przeciętne, nominalne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w tym czasie wzrosło o 5,9 proc., przekraczając 9,4 tys. zł brutto (bez nagród z zysku) miesięcznie, możemy być jednak pewni, że liczba pracujących będzie spadać. Nie tylko, rzecz jasna, z powodu AI - ogromny wpływ na to ma starzenie się społeczeństwa i wymieranie naszego narodu - to jednak coraz częściej musimy liczyć się z tym, że nasze miejsce w zakładzie pracy będzie mogła zająć maszyna. Im szybciej będzie rosła pensja pracownika, tym więcej osób będzie pracowało nad tym, by zastąpił go robot.

»» O zmianach na rynku pracy, jakie przyniesie AI w Polsce czytaj tutaj:

Zobacz czy zastąpi cię sztuczna inteligencja

Coraz bardziej w cenie staje się umiejętność zarządzania całymi systemami inteligentnych maszyn, mniej sensu ma zaś konkurowanie z nimi o miejsce przy taśmie lub w magazynie.

Mariusz Staniszewski, redaktor naczelny portalu wGospodarce.pl

»» O biznesie AI w Polsce czytaj tutaj:

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Szanse i bariery polskiego AI

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