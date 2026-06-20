Szanse i bariery polskiego AI

Rewolucja AI może spowodować, że Polska przestanie być państwem peryferyjnym. Mamy doskonałych matematyków i informatyków, ale także system kształcenia, który zapewnia stały dostęp do talentów. Brakuje jednak kapitału i infrastruktury.

Rynek usług sztucznej inteligencji jest globalny, więc nawet niewielkie firmy z mniejszych i biedniejszych państw niemal od razu konkurują ze światowymi gigantami. Przykład ElevenLabs pokazuje, że sukces jest możliwy, ale w tym przypadku wiązał się z pozyskaniem zagranicznych pieniędzy. Podobnych przykładów można znaleźć wiele.

Aby wsiąść do tego pociągu, Polska potrzebuje dziś bardzo przyjaznych regulacji prawnych dla rozwoju tej gałęzi gospodarki, by przyciągać kapitał liczony w miliardach dolarów – tylko wtedy możemy mówić o realnym konkurowaniu z firmami z USA, Chin czy Japonii – oraz tworzenia infrastruktury obliczeniowej, która zapewni odpowiednie zaplecze.

Polskie podmioty rozwijające modele AI z sukcesem szukają klientów za granicą / autor: Pixabay

Gra toczy się naprawdę ogromny rynek

Nasze startupy, nawet jeśli potrafią rozwijać się szybko, to brakuje im w kraju odpowiednio rozwiniętych przedsiębiorstw, gotowych szybko i na dużą skalę absorbować najnowocześniejsze rozwiązania. Świadomość innowacyjności co prawda stale rośnie, ale polski rynek i tak pozostanie stosunkowo płytki. Dlatego podmioty rozwijające modele AI z sukcesem szukają klientów za granicą. Przez to następuje ich umiędzynarodowienie, ale i emigracja do bardziej korzystnych miejsc na świecie.

Oczywiście współpraca ponadnarodowa jest dziś dla naszych firm szansą, gdyż przez to mogą włączyć się globalną sieć innowacyjną, która już zmienia gospodarczy układ. Istotne jest jednak dbanie o to, by podmioty te pozostawały w kraju, korzystały z tutejszych fachowców i tu tworzyły swoje centra.

Gra toczy się naprawdę ogromny rynek, który nie tylko rozwija się obecnie najszybciej na świecie, ale także będzie kształtował nową rzeczywistość. Uczestnictwo w tej technologicznej rewolucji może wyrwać Polskę ze statusu państwa peryferyjnego i awansować do światowej czołówki.

Dzięki rozwojowi technologii w ostatnich dekadach takiego skoku dokonała Korea Południowa. Dziś przed szansą staje Polska.

Mariusz Staniszewski, redaktor naczelny wGospodarce.pl

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