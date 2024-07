Polacy jeżdżą coraz starszymi autami

14,7 lat – tyle wynosi obecnie średni wiek samochodu zgłaszanego do ubezpieczenia. Jest to o 12 miesięcy więcej niż cztery lata wcześniej. Jednak w przypadku najczęściej spotykanych w Polsce modeli samochodów, średnia jest jeszcze wyższa i sięga prawie 18 lat. Stara flota może stanowić większe zagrożenie na drogach, a już na pewno być bardziej zawodna w użytkowaniu.

Trwa usuwanie z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „martwych dusz”, czyli samochodów, które od 10 lat nie mają ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC. Po wielkiej czystce w bazie może być nawet o 7 mln mniej pojazdów, które zniekształcają statystyczny obraz samochodów poruszających się po polskich drogach. Przy okazji tych zmian eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak wygląda średni wiek zgłaszanych do ubezpieczenia najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce.

Średni wiek pojazdów / autor: materiały prasowe

Trwa wielkie czyszczenie

Wg Instytutu SAMAR po zmianach w CEPiK liczba samochodów przypadających na 1000 mieszkańców Polski spadnie z 703 do 517. Tym samym z Unijnego podium pod tym względem przeniesiemy się do połowy stawki. Natomiast średni wiek auta spadnie z 21,54 lat do 16,12 lat. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak kształtował się średni wiek samochodów osobowych zgłaszanych do ubezpieczenia za pomocą ich porównywarki. Z analizy wynika, że od 2015 roku rósł on regularnie i aktualnie jest większy o 40 miesięcy.

Najstarsze marki na polskim rynku / autor: materiały prasowe

Samochód, samochodowi nierówny

Średni wiek aut zmienia się w zależności od marki. Sprawdzono to na przykładzie 10 najpopularniejszych marek i modeli. Toyoty i Skody są najmłodsze na Polskich drogach i statystycznie nie przekraczają 13 lat. Średni wiek Volkswagenów przekracza już jednak 17 lat.

Analizując 10 najpopularniejszych modeli okazuje się, że te są jeszcze starsze. Przeciętna Skoda Octavia ma 13,4 lat i jest najmłodsza wśród TOP 10 aut na polskich drogach. Audi A4, Volkswagen Golf i BMW serii 3 statystycznie zbliżają się już do 18 lat.

Najstarsze modele aut / autor: materiały prasowe

Co na to ubezpieczyciele?

Cena OC jest zależna od wielu czynników, wiek auta jest jednym z nich. Teoretycznie im starsze auto, tym większe ryzyko, że będzie zawodne, a co za tym idzie, że jego kierowca może spowodować wypadek.

Nawet 20-letnie auto można ubezpieczyć taniej niż dwa razy młodszy samochód. Wszystko zależy od naszego wieku, historii szkodowej, statystyk wypadkowych z regionu, w którym mieszkamy czy danych technicznych naszego pojazdu. Niemniej jednak starzejąca się flota na polskich drogach rodzi ryzyko w kwestii bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Będzie na pewno wyzwaniem dla kierowców w kontekście utrzymania sprawności starszych aut, a w przyszłości wjazdów do SCT – komentuje Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Źródło: materiały prasowe