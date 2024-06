OC drożeje coraz szybciej

Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie dla kierowców wynosi już 610 zł i w ciągu roku poszła w górę o 108 zł, czyli ponad 20 proc. Ceny OC rosną nieprzerwanie już od 12 miesięcy, a w ostatnim czasie podwyżki przyśpieszyły. W drugim kwartale kierowcy płacili za polisy OC o 11 proc. więcej niż na początku tego roku.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych”, w którym eksperci multiporównywarki rankomat.plpodsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym półroczu i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

Zmiany średnich cen OC / autor: materiały prasowe rankomat.pl

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

Średnia cena OC w I półroczu 2024 roku wyniosła 610 zł. Była tym samym wyższa o 108 zł (21,5 proc.) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku odnotowano również podwyżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2024 roku. Średnia cena polisy w drugim kwartale wyniosła 639 zł i była wyższa o 64 zł niż we wcześniejszym okresie.

Średnia cena ubezpieczenia OC / autor: materiały prasowe

Po wieloletnim okresie spadku cen ubezpieczeń komunikacyjnych, pierwsze podwyżki za obowiązkowe polisy OC zaczęliśmy odnotowywać w II kwartale 2023 roku. Od tego czasu średnia cena OC wzrosła już o 23,8 proc.. W porównaniu do I kwartału tego roku, średnia cena OC w II kwartale wzrosła natomiast o 11,1 proc. Tak dynamiczne wzrosty cen z pewnością są mocno odczuwalne przez kierowców. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na to, jakie propozycje mają dla nas firmy ubezpieczeniowe. Porównując oferty i wybierając najkorzystniejszą propozycję ubezpieczenia, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych – komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Wzrost cen obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców nie jest zaskoczeniem. Przez ostatnich kilka lat ubezpieczyciele walczyli o udziały rynkowe i obniżali ceny polis OC. W I półroczu ubiegłego roku średnia cena OC była niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 o 4,2 proc.. Jednak w drugim kwartale 2023 roku sytuacja zmieniła się i ceny ubezpieczeń zaczęły iść w górę. Branża zaczęła bowiem tracić pieniądze na sprzedaży nierentownych ubezpieczeń. Z danych KNF wynika, że w 2023 roku ubezpieczyciele po raz pierwszy od siedmiu lat zanotowali stratę techniczną na sprzedaży polis OC w wysokości 94,3 mln zł.

Koszty obsługi ubezpieczeń i usuwania szkód rosną m.in. ze względu na inflację. To z kolei przekłada się na wyniki towarzystw. Biorąc pod uwagę, że „OC jest na minusie”, to w najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszych wzrostów.

Ceny polis OC w województwach / autor: materiały prasowe

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (713 zł), mazowieckiego (671 zł) i dolnośląskiego (666 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (505 zł), opolskiego (521 zł) i świętokrzyskiego (524 zł). Ceny ubezpieczenia OC były wyższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Podwyżki wyniosły od 18,3 proc. (woj. świętokrzyskie) do 21,6 proc. (woj. kujawsko-pomorskie).

Ceny polis OC w miastach wojewódzkich / autor: materiały prasowe

W którym mieście najdrożej?

W miastach wojewódzkich podwyżki są jeszcze większe. W I połowie 2024 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu płacili średnio mieszkańcy Gdańska (832 zł), Wrocławia (815 zł) i Szczecina (771 zł). W pozostałych miastach wojewódzkich właściciele pojazdów wydawali na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od 586 zł (Opole) do 753 zł (Warszawa). Podwyżki wyniosły od 19 proc. w Warszawie do 27,7 proc. w Bydgoszczy. Różnica średnich cen OC między najdroższym a najtańszym miastem wojewódzkim wyniosła 41,9 proc.

Najwyższe i najniższe ceny polis OC / autor: materiały prasowe

Kto płacił najwięcej?

W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2086 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 60-latkowie (511 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (574 zł), najdroższe BMW (723 zł). Posiadacze elektryków płacili średnio 500 zł, a właściciele samochodów na gaz 644 zł.

Analiza powstała w ramach raportu RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Jego pełna treść jest dostępna pod linkiem: Raport RanKING H1 2024

Raport jest podsumowaniem trendów kształtujących średnie składki obowiązkowych polis. RanKING opiera się na największej bazie kalkulacji cen OC w Polsce. Dzięki temu może analizować zmiany z największą dokładnością ze wszystkich porównywarek ubezpieczeń. To jedyna tego typu publikacja w Polsce.