Dolar się cofa się; rynki czekają na ruchy Trumpa

Poniedziałkowy ranek przynosi lekkie osłabienie dolara na szerokim rynku, co jednak nie do końca pokrywa się z zachowaniem innym aktywów - kontrakty futures na amerykańskie indeksy lekko tracą, podobnie jak kryptowaluty. Lekko drożeje ropa. O co chodzi?

Wygląda na to, że Irańczycy „ustawiają” Donalda Trumpa, który nie jest z tego powodu szczególnie zadowolony. Jakie ruchy zapowie dzisiaj wieczorem po naradzie w tzw. Pokoju Sytuacyjnym? Zgoda na formułę rozmów pokojowych przedstawioną przez Teheran będzie sygnałem wyraźnej słabości USA, co będzie mieć swoje długoterminowe skutki.

Ten tydzień będzie dość istotny, jeżeli chodzi o ważne wydarzenia - dzisiaj wprawdzie w kalendarzu makro jest jeszcze nudno, ale od jutra zaczną nam spływać doniesienia z banków centralnych - w tym tygodniu mamy Bank Japonii, Bank Kanady, Fed, Europejski Bank Centralny i Bank Anglii. Jednocześnie mocno przyspieszy sezon wyników spółek z USA - poznamy kilka z Mag-7. Czy to wpłynie na korektę na giełdach, również w kontekście końcówki dość zyskownego miesiąca, jakim był kwiecień?

EURUSD - wyjście do 1,1750

Para EURUSD kontynuuje zwyżkę z piątku, a notowania sięgnęły poziomu 1,1750. W pewnym sensie rynek „wycenia” komunikaty, jakie napłyną w tym tygodniu z Fed (najprawdopodobniej ostatnie posiedzenie z Jerome’em Powellem i utrzymanie trybu wait&see) i ECB (ostrożne komentarze dotyczące możliwego zacieśnienia polityki w III kwartale b.r.?), ale wiele zależy też od obaw, co do słabnącej pozycji geopolitycznej USA po tym, jak negocjacje z Iranem utknęły w kolejnym impasie. W tym sensie wiele może zależeć od tego, jakie informacje napłyną dzisiaj wieczorem po spotkaniu prezydenta USA z głównymi doradcami.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje