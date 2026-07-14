Notariusze rozchwytywani w środku lata

Jak wynika z najnowszych danych platformy Oferteo.pl, dynamika zapytań o usługi notarialne odnotowała dziś spektakularny skok o +205 proc. dzień do dnia oraz o +41 proc. w ujęciu tydzień do tygodnia. Ten nagły wzrost zbiega się w czasie z ożywieniem w sektorze nieruchomości po obniżkach stóp procentowych (lipcowa sprzedaż mieszkań ma wzrosnąć aż o +59 proc. r/r) oraz silną potrzebą Polaków do zabezpieczania wypracowanego majątku „przed czasem”. Jednocześnie skrajne prognozy pogodowe (fala upałów do 39°C) wywołały lawinowy popyt na klimatyzację, która obok usług notarialnych i pelletu drzewnego stała się rynkowym liderem wzrostów, dystansującym standardowe letnie kategorie budowlane.

Skąd wynika nagły „boom u notariuszy” i anomalie w środku lata?

Gwałtowny skok dynamiki zapytań o pomoc notarialną (+205 proc. dzień do dnia) nie jest zjawiskiem odizolowanym, lecz elementem szerszego mikrotrendu. Pierwszym katalizatorem jest efekt odblokowania rynku nieruchomości po obniżkach stóp procentowych – prognozy na lipiec zakładają wzrost sprzedaży mieszkań o +59 proc. rok do roku. Druga przyczyna to rosnąca zapobiegliwość Polaków, którzy dążą do szybkiego uregulowania spraw własnościowych i zabezpieczenia majątku „przed czasem”.

Jednak, aby rzetelnie ocenić siłę tego trendu, eksperci Oferteo, jedna z największych polskich platform łączących osoby poszukujące usług z ich wykonawcami zestawili bieżące wyniki z analogicznym dniem rok wcześniej.

„Obserwowane przez nas anomalie w środku lata to połączenie czynników klimatycznych i makroekonomicznych. O ile skokowy wzrost zainteresowania klimatyzacją o +54 proc. dzień do dnia w obliczu zapowiadanych upałów do 39°C jest naturalną reakcją, o tyle prawdziwym zaskoczeniem jest tak potężny zryw w kategorii notariuszy. Gdy spojrzymy na dane rok do roku, popyt na usługi notarialne wzrósł o +241 proc. Biorąc pod uwagę, że cała platforma urosła w tym czasie o +63 proc., widzimy wyraźnie, że notariusze rosną niemal dwukrotnie szybciej niż średnia. Polacy masowo ruszyli do kancelarii, wykorzystując letni okres na domykanie formalności, zabezpieczanie kapitału oraz sfinalizowanie transakcji na ożywiającym się rynku nieruchomości” — zauważa Marta Kaleta-Domaradzka, Ekspertka Oferteo.pl.

Kto jest prawdziwym liderem?

Po skorygowaniu danych o bazowy wzrost skali platformy (+63 proc. r/r), na rynku rysuje się wyraźny podział na kategorie o potężnym, autonomicznym strumieniu popytu oraz te, których wzrosty są wyłącznie efektem skali:

• Autonomiczni liderzy (Pellet i Klimatyzacja): obie kategorie rosną w identycznym tempie +413 proc. r/r – czyli blisko trzykrotnie szybciej niż średnia platformy. Oznacza to realny, specyficzny dla tych kategorii impet zakupowy napędzany odpowiednio wczesnym zaopatrzeniem przed sezonem grzewczym oraz ekstremalną falą upałów.

• Ponadprzeciętna dynamika (Notariusze i Sprzątanie): usługi notarialne (+241 proc. r/r) rozwijają się niemal dwukrotnie szybciej niż baza, potwierdzając silny i autentyczny boom rynkowy. Wysoki, specyficzny dla branży wzrost odnotowało też sprzątanie mieszkań i domów (+141 proc. r/r).

• Efekt skali (Budownictwo i Remonty): choć budowa w technologii murowanej (+24 proc. r/r) oraz remonty wnętrz (+33 proc. r/r) wykazują wzrosty w ujęciu rocznym, to rozwijają się znacznie wolniej niż cała platforma.

Geografia aktywności

W ujęciu geograficznym najwyższą koncentrację popytu w ciągu minionej doby zarejestrowano w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. Świadczy to o tym, że impulsy inwestycyjne i kredytowe najszybciej aktywują rynki wielkomiejskie.

Dane te pokazują, że napędzana nowymi impulsami gospodarka najszybciej reaguje w dużych ośrodkach, gdzie dynamiczny rozwój infrastruktury i rynku mieszkaniowego stymuluje branże powiązane – od notariuszy zabezpieczających transakcje, po dostawców energii (Pellet: +413 proc. r/r) i klimatu (Klimatyzacja: +413 proc. r/r).

Marta Kaleta-Domaradzka, ekspertka Oferteo.pl

Materiały prasowe Oferteo, oprac. sek

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