Nierówności ekonomiczne pod względem płci mogą potrwać jeszcze 267 lat

W odniesieniu do nierówności ekonomicznych ze względu na płeć (gender gap) wydawałoby się, że dokonaliśmy olbrzymich postępów. A jednak w swoim raporcie z 2021 r. Światowe Forum Ekonomiczne zauważa, że nierówności dotyczące „uczestnictwa i szans ekonomicznych” ze względu na płeć zostały dotychczas zmniejszone zaledwie do 58%. Od czasu publikacji raportu w 2020 r. nastąpiła marginalna poprawa, dlatego Forum szacuje, że domknięcie tej luki w 100% potrwa kolejne 267 lat

Znaczną część tej nierówności można wytłumaczyć mniejszą aktywnością kobiet na rynku pracy, na co nakłada się również luka płacowa (stosunek wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach), wynosząca w skali globalnej aż 37%.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej patrząc na wyniki badania przeprowadzonego przez Fidelity, według którego kobiety oszczędzają więcej niż mężczyźni, jednak przewaga ta jest bardzo niewielka. Kobietom udaje się zaoszczędzić około 9% rocznych zarobków, natomiast w przypadku mężczyzn jest to 8,6%. Różnica w rocznych zarobkach obydwu grup to de facto główna przyczyna nierówności, a same oszczędności nie wystarczą do jej wyrównania. Ponadto przeciętne oprocentowanie rachunku oszczędnościowego jest znacznie niższe niż zwrot z inwestycji na rynku akcji. Mimo to w obrocie giełdowym uczestniczy więcej mężczyzn niż kobiet.

Sytuacja wygląda zatem następująco: kobiety stanowią mniejszość w ogóle siły roboczej, a te, które pracują, zwykle zarabiają mniej niż mężczyźni na podobnych stanowiskach, i mimo iż kobiety potrafią więcej zaoszczędzić, oszczędności nie zapewniają im optymalnych zysków. Podsumowując, poprzez rezygnację z inwestowania kobiety stawiają się w niekorzystnej sytuacji w kontekście przejmowania kontroli nad własną finansową przyszłością.

Więcej można stracić nie inwestując, dlaczego by zatem nie zacząć już teraz? Oto trzy bardzo realne powody, dla których kobiety już dziś powinny zacząć inwestować.

1. Kobiety żyją dłużej i potrzebują większych środków emerytalnych niż mężczyźni.

Chociaż zarobki kobiet są zasadniczo niższe niż mężczyzn, według Światowej Organizacji Zdrowia kobiety żyją średnio o sześć do ośmiu lat dłużej. Oznacza to, że jeżeli chcą mieć na emeryturze dodatkowe środki, muszą zgromadzić wyższą ich kwotę niż mężczyźni ze względu na dłuższy okres emerytalny.

2. Inwestowanie to jedyne rozwiązanie, jeżeli chce się uniknąć spadku wartości aktywów.

Kiedy oprocentowanie rachunków oszczędnościowych oscyluje w okolicach 0%, a inflacja w okolicach 3% w ujęciu globalnym, inwestowanie jest nie tylko konieczne do zwiększenia ilości posiadanych aktywów, ale w przede wszystkim do uniknięcia spadku ich wartości.

Badania wykazały, że rezygnacja z uczestnictwa w obrocie giełdowym w celu zapewnienia środków emerytalnych i innych oszczędności oznacza pogorszenie dobrobytu (welfare loss) o 12%. W sytuacji gdy stopy procentowe są w okolicach 0% lub nawet przyjmują wartości ujemne, inwestowanie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek w kontekście powiększania majątku.

3. Skoro ciężko pracujesz na swoje pieniądze, dlaczego twoje pieniądze miałyby nie pracować na ciebie poprzez inwestycje?

Jednym z kluczowych sposobów zadbania o własną przyszłość finansową jest zapewnienie, że twoje pieniądze pracują równie ciężko, jak ty. Zarówno jako odsetki na rachunku oszczędnościowym, jak i dywidendy z akcji czy czynsz z nieruchomości inwestycyjnych, środki, które zarabiasz dzięki oszczędnościom i/lub inwestycjom w akcje lub w nieruchomości stanowią dochód pasywny, w ramach którego twoje pieniądze pracują na ciebie, kiedy „śpisz”.

W 2020 r. w ujęciu globalnym Saxo Bank odnotował wzrost liczby nowych inwestorek o 354% w porównaniu z inwestorami (288%). Różnica aktywności kobiet i mężczyzn na rynku może jednak zmniejszyć się jeszcze bardziej. Problem luki inwestycyjnej kobiety są w stanie rozwiązać samodzielnie, bez pomocy innych, podejmując działanie już dziś. Droga do finansowej wolności jest wprawdzie długa i wymaga uwagi, skupienia oraz determinacji, jednak inwestując regularnie dywersyfikujemy nasze strumienie dochodów, zapewniając sobie dodatek do zarobków lub emerytury.

Saxo Bank