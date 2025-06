Gapowiczów nie ubywa, a „biletowe” zaległości rosną

Za jazdę komunikacją miejską bez biletu zadłużonych jest obecnie blisko 139 tys. osób; w 2020 roku liczba ta była niższa o ponad 6 tysięcy - wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Gapowicze mają do oddania łącznie 211,2 mln zł.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor obecnie jest 138 tys. 965 osób z zaległościami za przejazdy bez biletu. Ich zobowiązania sięgają łącznie 211,2 mln zł, co oznacza wzrost względem ubiegłych lat - w 2020 r, kwota zaległości z tego tytułu wynosiła 171,3 mln zł, a liczba dłużników była niższa o ponad 6 tysięcy.

W informacji podkreślono, że dla zarządzających miejskim transportem szczególnie przydatne są wezwania do zapłaty oraz możliwość wpisu dłużnika do rejestru BIG InfoMonitor. Według statystyk BIG InfoMonitor po wysyłce wezwania do zapłaty z informacją o możliwości wpisu dłużnika do rejestru zaległość spłaca 67 proc. osób, a jeśli już dojdzie do zgłoszenia dłużnika do bazy BIG, to w pierwszych czterech miesiącach zaległość spłaca 26 proc.

Zgodnie z przekazanymi informacjami województwami, które mają największy problem z „gapowiczami” są łódzkie, mazowieckie i pomorskie. W pierwszym z nich liczba zadłużonych gapowiczów to 40 694 osoby, a ich łączne zadłużenie sięga ponad 65,8 mln zł, co przekłada się na średnią kwotę długu wynoszącą ok. 1 618 zł na osobę. Na drugim miejscu znajduje się mazowieckie, w którym jest 32 813 gapowiczów z łącznym zadłużeniem przekraczającym 46,7 mln zł, a średni dług w tym regionie wynosi ok. 1 424 zł. Trzecim pod względem liczby osób zalegających z opłatami jest województwo pomorskie, gdzie liczba gapowiczów wynosi 11 430, a ich łączny dług przekracza 16 mln złotych, co przekłada się na średnią wartość zadłużenia na poziomie 1 401 zł. Najwyższa średnia zaległość na osobę odnotowana została z kolei na Podlasiu – 1701 zł.

Zgodnie z raportem, zadłużeni gapowicze najczęściej mają między 35, a 44 lat - w tym przedziale jest ich 42 tys. 346 osób. W przypadku kobiet dominują osoby w wieku 25-34 lata (9 tys. 189 osób), natomiast wśród mężczyzn najwięcej zaległości występuje również w grupie 35-44 lata (33 tys. 532 osoby).

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

