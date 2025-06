10 porozumień handlowych niemal gotowych

Sekretarz Handlu USA, Howard Lutnick, poinformował, że USA sfinalizowaly genewski „rozejm handlowy” z Chinami, a do 9. lipca planują podpisać porozumienia z dziesięcioma partnerami handlowymi.

Rynki europejskie otwierały się w czwartek na plusach, ale poza Frankfurtem po raz kolejny miały poważny problem z utrzymaniem wzrostów do końca dnia. O ile DAX zyskał 0,64 proc., kolejny z głównych indeksów (FTSE100) zaledwie 0,19 proc., zwyżki Stoxx 600, FTSE MiB i IBEX nie przekraczały 0,1 proc., a CAC40 zamknął się spadkiem o 0,01 proc.. O 2,46 proc. przeceniał się będący w poprzednich dniach najlepiej zachowującym się spośród mega-capów ASML, 1,63 proc. traciło LVMH, 1,41 proc. Hermes, 1,78 proc. L’Oreal. Sesję ratowały głównie spółki przemysłowe i materiałowe. Kurs EURUSD dwukrotnie przekraczał 1,1730, ale w piątek rano oscyluje wokół 1,1690.

Kompletnie inaczej radziła sobie GPW, gdzie przy obrotach przekraczających 2 mld zł i kursie USDPLN zbliżającym się do 3,60 WIG20 wzrósł o 2,33 proc., mWIG40 o 2,09 proc., a sWIG80 o 0,71 proc. WIG_Banki zyskał 2,54 proc., wiedziony w górę przez PKO (+3,66 proc.), tabelę głównego indeksu otwierało Pepco (+6,53 proc.), co najmniej 5 proc. zyskały jeszcze CCC, Budimex i KGHM. Wśród średnich spółek o 7,34 proc. rosła Develia, o 5,14 proc. Assecosee, o 4,91 proc. Enea, o 4,72 proc. Asbis.

Punktu zabrakło S&P500 w trakcie sesji do wyznaczenia nowego rekordu, główny indeks amerykańskiej giełdy zyskał finalnie 0,80 proc., a NASDAQ 0,97 proc. Drożały wszystkie sektory poza dobrami podstawowymi (-0,18 proc.), najsilniej energetyka, materiały, spółki przemysłowe i dobra dyskrecjonalne. Wśród najcenniejszych spółek wyróżniały się Amazon (+2,42 proc.), Meta (+2,46 proc.) i Broadcom (+2,09 proc.).

W godzinach porannych o kolejne 1,4 proc. drożeje Nikkei, na niewielkich minusach znajdują się giełdy chińskie, ale większość giełd azjatyckich rośnie. Sekretarz Handlu USA, Howard Lutnick, poinformował, że USA sfinalizowaly genewski „rozejm handlowy” z Chinami, a do 9. lipca planują podpisać porozumienia z dziesięcioma partnerami handlowymi, choć cytujący go Bloomberg jednocześnie informuje o wątpliwościach szeregu państw w kwestii porozumień, które nie chronią ich przed cłami sektorowymi – ostrzeżeniem jest tu Wielka Brytania, która zakładała zerowe cła na eksportowane do USA aluminium. Wzrosty kontraktów futures na indeksy amerykańskie są na dwie godziny przed startem europejskiego handlu dość skromne, ale te na DAX sugerują około półprocentowe wzrosty na otwarciu. Zakładamy, że tydzień zakończy się mocnym akcentem, szczególnie jeśli odczyt bazowej inflacji PCE z USA wzmocni narrację o tym, że Fed może wznowić wkrótce (nawet w lipcu) obniżki stóp procentowych.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

