Rynek pracy. Rząd Tuska zaciągnął ręczny hamulec

Sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem, to co wydawało się do tej pory stabilnym, długofalowym trendem wzrostowym, jeżeli chodzi o oferty pracy, nagle się załamało. Wygląda na to, jakby przedsiębiorcy postanowili ograniczać swoje plany rozwojowe - wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Jak wynika z danych prezentowanych przez firmę Grant Thornton, która zajmuje się badaniem rynku pracy w kwietniu i maju tego roku, mieliśmy do czynienia z prawie zerowym przyrostem nowych ofert pracy. Nowe oferty pracy oczywiście są, w poszczególnych miesiącach ich ilość waha się w przedziale od 250 tys. do 290 tysięcy, ale właśnie w kwietniu i maju tego roku mieliśmy do czynienia z tylko symbolicznych ich przyrostem w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego odpowiednio o zaledwie 1 proc. i 2 proc. - pisze dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Do tej pory przyrost nowych miejsc pracy wynosił przeciętnie około 10 proc. w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego, to co miało miejsce w kwietniu i maju, jest sytuacją, która nie miała miejsca na polskim rynku pracy od wielu lat.

Ruszła fala zwolnień grupowych

Jednocześnie nasilają się zapowiedzi zwolnień grupowych, które od kilkunastu miesięcy dotyczą głównie sektora publicznego, ale coraz częściej są także ogłaszane przez firmy z sektora prywatnego. Choć przedsiębiorcy starają się unikać zwolnień grupowych, bo pracodawca w takiej sytuacji jest obarczony dodatkowymi obowiązkami wobec zwalnianych pracowników, to fala zwolnień grupowych miała miejsce zarówno w 2024 roku, jak i pierwszych miesiącach 2025 roku - podkreśla dr Zbigniew Kuźmiuk.

