E-bankowanie naturalne jak oddychanie

W I kwartale tego roku z aplikacji mobilnych banków korzystało 25,3 mln osób, a liczba aktywnych użytkowników wyniosła 24 mln - wynika z raportu Związku Banków Polskich. W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku, obie liczby wzrosły o 6 proc.

„W tym samym okresie liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej nieznacznie wzrosła i osiągnęła poziom blisko 44,6 mln” - przekazał Związek Banków Polskich (ZBP). Dodał, że przybyło również osób korzystających z aplikacji mobilnej raz w miesiącu i nie korzystających z bankowości internetowej. Ich liczba w ujęciu kwartalnych wzrosła o 1 proc. do 18 mln użytkowników. Jej udział wśród ogółu użytkowników aplikacji mobilnych to 72 proc.

Liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z dostępem do bankowości elektronicznej spadła o 0,5 proc. do 3,6 mln. Jednocześnie wzrosła o 1 proc. kwartał do kwartału osiągając 2,5 mln.

Cytowany w raporcie wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński stwierdził, że dane te ”potwierdzają utrzymujący się wzrost liczby klientów korzystających zdalnie z usług bankowych”. „W I kwartale 2025 r. liczba umów dostępu do bankowości internetowej przekroczyła 44,5 mln, natomiast liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej wzrosła o 1 proc. i przekroczyła poziom 25 mln” - poinformował Kiciński.

Zgodnie z przedstawionymi danymi, w systemie Elixir, czyli elektronicznym systemie rozliczeń międzybankowych, odnotowano spadki zarówno pod względem wartości obrotów i liczby komunikatów. Ta ostatnia w ujęciu kwartalnym spadła o 2 proc. do 562 mln. Natomiast wartość obrotów zmalała o 5 proc. do 2 bln 301 mld. W systemie Express Elixir liczba transakcji zmalała o 0,5 proc., a wartość o 1 proc. do 72 mld zł.

„Spadek liczby transakcji dotyczył także Systemu Euro Elixir, w którym odnotowano ich 6 proc. mniej niż w IV kwartale 2024 r.” - przekazał ZBP. Dodał, że ich liczba wyniosła 13,2 mln, a wartość ok. 90 mld, czyli 8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale.

W ocenie ZBP, dane wskazują na ”utrzymujący się trend wzrostu zainteresowania bankowością mobilną i internetową w Polsce”. „Spadki w tradycyjnych systemach transakcyjnych wskazują na mniejszą aktywność w zakresie tradycyjnych transakcji, mimo rosnącej liczby użytkowników usług bankowych” - dodano.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W trosce o polskie lasy

Rosja przejęła skarb Ukrainy. „Złoże białego złota”

Zaczęło się! AI dokona rzezi branży wydawniczej?

»»Narasta problem nielegalnych migrantów – oglądaj Strefę Starcia na antenie telewizji wPolsce24!