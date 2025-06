S&P500 kończy półrocze nowym rekordem

Notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy jednoznacznie sugerują, że dzisiejsza sesja rozpocznie się w szampańskich nastrojach, prawdopodobnie około półprocentowym wzrostami. Rynek wspierają doniesienia z frontu handlowego.

Rynki europejskie otworzyły się w piątek na wyraźnych plusach i nie miały większych problemów z ich powiększeniem w trakcie dnia, mimo że najważniejsze dane dnia, amerykański odczyt bazowej inflacji PCE, okazały się gorsze od oczekiwań (wzrost o 0,2 proc. m/m przy prognozach 0,1 proc. m/m) – reakcji nie było nawet na rynku długu pomimo faktu, że ostatnie dni przynosiły wyraźne spadki rentowności (z 3,95 proc. do 3,75 proc. na amerykańskich obligacjach 2-letnich). Główne indeksy kontynentu rosły od 0,72 proc. (FTSE MiB) do 1,78 proc. (CAC40). Silnie rosły m.in. SAP (+2,52 proc.) i LVMH (+2,69 proc.). Kurs EURUSD przetestował w okalicy danych z USA poziom 1,1750, w poniedziałek rano kwotowany jest w okolicy 1,1725. Minione półrocze, pomimo zmniejszenia różnicy w 2Q2025, było dla akcji europejskich na tle USA najlepszym w tym wieku, w czym oczywiście niebagatelną rolę odegrała aprecjacja euro o 13 proc.. Z danych EPFR wynika, że europejskie fundusze akcji pozyskały w 6 miesięcy 46 mld USD, co stoi w jaskrawym kontraście z odpływami na poziomie 66 mld USD rok temu.

Po rewelacyjnym czwartku odpoczynek zrobiła sobie GPW – WIG20 wzrósł o 0,09 proc., mWIG40 o 0,35 proc., a sWIG80 o 0,38 proc. O 1,33 proc. korygował się Orlen, 0,74 proc. traciło PZU, 0,77 proc. KGHM, dobrze wyglądał natomiast sektor konsumencki – LPP zyskiwało 3,26 proc., Allegro 2,23 proc., a CCC 3,50 proc.. Tabelę mWIG otwierał Dom Development (+5,30 proc.) przed AssecoSEE (+4,23 proc.). Obroty sięgnęły 1,6 mld zł.

S&P500 i NASDAQ wzrosły w piątek po 0,52 proc., co dla głównego indeksu amerykańskiej giełdy oznaczało wybicie lutowego szczytu. Na minusie zamykała się jedynie energetyka i ochrona zdrowia, potężne pozytywne kontrybucje wnosiły Amazon (+2,85 proc.), Alphabet (+2,88 proc.), o 1,76 proc. rosła nVIDIA, o 9,37 proc. korygował się natomiast Palantir. Na pozór droga do kontynuacji wzrostów w pierwszej połowie dobrego zazwyczaj dla rynku akcji lipca wydaje się otwarta, rynek akcji dopiero zbliża się do poziomów nadmiernego wykupienia.

W godzinach porannych rośnie większość indeksów azjatyckich, choć minimalnie poniżej kreski znajduje się Hang Seng. Notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy jednoznacznie sugerują, że dzisiejsza sesja rozpocznie się w szampańskich nastrojach, prawdopodobnie około półprocentowym wzrostami. Rynek wspierają doniesienia z frontu handlowego, Kanada wycofuje się z planów wprowadzenia się z podatku cyfrowego (zaplanowanego jeszcze przez rząd Justina Trudeau), by wznowić negocjacje z USA i spróbować osiągnąć porozumienie do 21 lipca. O „konstruktywnych postępach” podczas drugiej rundy rozmów mówi rząd Tajwanu, zespół indyjski pozostał dłużej w Waszyngtonie, by podpisać umowę przed 09.07. Nawet francuski minister finansów twierdzi, że jakaś forma porozumienia z UE jest możliwa przed wyznaczonym przez prezydenta Trumpa terminem. Wszystko wskazuje, że rewelacyjny dla rynków akcji 2Q2025 zakończy się mocnym akcentem.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

