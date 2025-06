Rząd Tuska odpalił bombę długów

Mimo tego, że rządy koalicji 13 grudnia trwają niewiele ponad 1,5 roku i ten okres nie jest związany z jakimiś szokami zewnętrznymi, takimi jak Covid19 i jego skutki w latach 2020-2021, czy gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych w związku z rozpoczęciem agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, to mamy do czynienia z gwałtownym przyrostem długu publicznego – wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl

_Od 2024 roku oddziaływanie tych dwóch szoków zewnętrznych na finanse publiczne w zasadzie ustało, a mimo tego koalicja 13 grudnia pod przywództwem Donalda Tuska, spowodowała przyjęcie dwóch budżetów z astronomicznymi wręcz deficytami w roku 2024 na poziomie 240 mld zł (wykonano go na poziomie 211 mld zł, ale tylko dlatego ,że zrealizowano wydatki tylko na poziomie 96 proc. planowanych), a w 2025 roku na poziomie aż 290 mld zł. Te deficyty budżetowe, ale także deficyty w funduszach pozabudżetowych przekładają się na wzrost długu publicznego (liczonego jako dług sektora instytucji rządowych i samorządowych) który w 2024 roku, wzrósł o ponad 320 mld zł i przekroczył magiczną granicę 2 bilionów złotych (dokładnie 2,011 bln zł), co oznacza, że dług ten rósł w 2024 roku o blisko 900 mln zł dziennie_ - wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk**.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że w roku 2025, tempo wzrostu zadłużenia jest jeszcze szybsze, mamy wprawdzie tylko dane dotyczące zadłużenia samego Skarbu Państwa (nie obejmującego funduszy pozabudżetowych), które według danych resortu finansów, wzrosło od stycznia do maja o ponad 143 mld zł, co oznacza, że rosło o blisko 1 mld zł – przestrzega autor komentarza.