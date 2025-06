Zielony Ład. Dobra decyzja Trybunału Konstytucyjnego

„Choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Polska nie musi wdrażać przepisów Zielonego Ładu, to obawiam się, że dla obecnego rządu nie będzie to mieć znaczenia” – ocenia Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, była minister klimatu i środowiska.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargę grupy posłów PiS w sprawie sposobu przyjęcia w UE Zielonego Ładu i we wtorek 10 czerwca uznał, że „doszło do znaczącego naruszenia zasady kompetencji” naszego kraju. A chodzi o to, że ponieważ w kwestiach takich jak miks energetyczny czyli źródła wytwarzania energii Polska ma prawo do suwerennych decyzji, zaś przy przyjmowaniu przepisów w tej kwestii (w ramach tzw. polityki proklimatycznej UE) przez władze czyli organy unijne ominięto prawo weta, a więc jest to niezgodne z naszą konstytucją.

Taka opinia w zasadzie powinna zatrzymać implementację kolejnych unijnych przepisów do naszego prawodawstwa, ale w opinii Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, nie możemy oczekiwać tego od obecnego rządu.

Prawo weta nam wtedy ukradziono i poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego podnosił te kwestię wielokrotnie, kierując wnioski do TSUE, więc wydawać by się mogło, że teraz za sprawą TK zyskaliśmy twardy argument do rozmów z Brukselą. Ale spodziewam się, że żadnych ani nacisków na Komisję Europejską ani negocjacji nie będzie, biorąc pod uwagę opinie ministrów rządzącej koalicji i zapowiedzi wdrażania kolejnych regulacji – mówi.

Nadchodzi groźny EU ETS2

Przypomina, że zaledwie kilka tygodni temu wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska przekonywała w sejmie, że Polska musi implementować dyrektywa rozszerzającą system handlu emisjami czyli EU ETS2, który obejmie ciepłownictwo i transport. A to w praktyce podatek od emisji CO2, który od 2027 roku spowoduje drastyczny wzrost rachunków za ogrzewanie i tankowanie, prowadząc do skokowego zubożenia społeczeństwa. Poza tym już na etapie prac rządowych są przepisy nakładające ten podatek na żeglugę morską i powietrzną (branżę lotniczą), zgodnie z wymaganiami unijnymi. – Niestety w naszym kraju obecnie rządzący obóz wyznający zasady demokracji walczącej nie uznaje praktycznie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, więc tę wczorajszą jego decyzję wykorzysta zapewne dopiero nowa władza. I oby nastąpiło to jak najszybciej, gdyż wiele przepisów związanych z Zielonym Ładem jest bardzo niekorzystnych dla naszego kraju – dodaje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Przypomnijmy, że Europejski Zielony Ład ma doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 na kontynencie, tak by w połowie wieku stał się neutralny dla klimatu, choć ma zaledwie 6 proc. udziału w globalnej emisji gazów cieplarnianych. Polityka klimatyczna zmierza do wyeliminowania całkowicie paliw kopalnych. Zaś jej wdrożenie nie tylko wywołuje kontrowersje z powodu niezwykle wysokich - liczonych w bilionach euro – nakładów na niezbędne inwestycje, ale także z powodu obaw społecznych i pogorszenia warunków życia, bo eksperci ostrzegają, że koszty energii i utrzymania nie spadną.

Agnieszka Łakoma

