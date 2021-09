Najnowsze trendy, sztuczna inteligencja i transformacja – KGHM zaprasza na wyjątkowe wydarzenie w Zagłębiu Miedziowym

Masters&Robots Industry Edition – z okazji 60-lecia KGHM organizuje w Zagłębiu Miedziowym prestiżową konferencję technologiczną z udziałem ekspertów z całego świata z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji oraz transformacji energetycznej. Wydarzenie rozpocznie się 24 września w Polkowicach.

To pierwsza tego rodzaju konferencja w historii regionu i unikatowa szansa na promocję Zagłębia Miedziowego. Dzięki Masters&Robots znane osobistości ze świata nauki i biznesu będą mogły się przekonać, jak wielkie znaczenie dla rozwoju Polski i Europy ma ten region, w którym od 6 dekad wydobywana jest miedź. Metal przyszłości, bez którego nie byłoby dziś mowy o transformacji cyfrowej, smartfonach, czy odnawialnych źródłach energii.

Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele uznanych autorytetów, m.in. Ramez Naam – ekspert z zakresu transformacji energetyczne. Jego prace publikowane były w „New York Times”, „Wall Street Journal” czy „The Economist”. Inne głośne nazwisko to David Hanson, określany często mianem współczesnego geniusza robotyki, twórca humanoidalnego robota Sophia.

Masters&Robots Industry Edition w Polkowicach zaplanowano w formie hybrydowej – 200 osób będzie uczestniczyć w nim stacjonarnie i kolejne 800 osób w formie online. Tematy, które pojawią się podczas konferencji to m.in. „Energetyka to nowa waluta?”. Eksperci zastanowią się, dlaczego 350 razy mniej niż 40 lat temu kosztują panele słoneczne. Inne zagadnienia, które zostaną poruszone to sprawy związane m.in. z inwestowaniem w transformację energetyczną.

Więcej szczegółów na temat konferencji, prelegentów i poszczególnych paneli dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia: https://kghm.mastersandrobots.tech. KGHM Polska Miedź S.A. od lat analizuje i wprowadza w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, tak w zakresie wydobycia miedzi jak i całej organizacji. Przemysł 4.0 i jego rozwój to jedne z celów strategicznych firmy.

Masters&Robots to cykliczne wydarzenie, podczas którego przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują o praktycznych zastosowaniach nowych technologii. Cztery dotychczasowe edycje Konferencji zgromadziły łącznie ponad 45 tys. uczestników, ponad 200 prelegentów z 4 kontynentów. Podejmowano m.in. takie tematy jak: przyszłość medycyny czy rolnictwa, nanotechnologie czy Smart Cities.

