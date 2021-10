Nowa metoda na wnuczka, tym razem na Lewandowskiego

Nowa fala oszustw „na Lewandowskiego”! Co zmieniło się od ostatnich ataków? Na co uważać i jak uchronić się przed oszustami?

Podczas przeglądania Facebooka oraz innych stron internetowych, możemy natknąć się na znane nam twarze… Oszuści wykorzystując autorytet i pozycję aktorów, sportowców, ekspertów próbują zachęcić użytkowników portali do — rzekomo — ogromnie atrakcyjnych inwestycji które mogą zrobić z nich milionerów. W rzeczywistości to podręcznikowy przykład scamu (oszustwo przy wykorzystaniu zaufania do drugiej osoby, najczęściej internetowe)!

Oficjalny początek oszustw „na Lewandowskiego” (także na Billa Gatesa, Kingę Rusin, Huberta Urbańskiego, Teresę Czerwińską i inne znane autorytety) przypada na rok 2019 — nie bez powodu. W okolicach maja i czerwca 2019 r. wartość Bitcoina oraz innych kryptowalut zaczęła wzrastać. Oszuści czując okazję rozpoczęli swe łowy… Najsłynniejszym przykładem oszustwa był wówczas rzekomy wywiad Kuby Wojewódzkiego z Robertem Lewandowskim, w którym to piłkarz miał zdradzić sekretny sposób na zarobienie wielkich pieniędzy.

Szybko okazało się, że jest to scam. Tomasz Zawiślak (współpracownik Lewandowskiego) wydał oświadczenie wyjaśniające kulisy sprawy:

W roku 2020 wykorzystano image żony piłkarza, również w celach oszustw internetowych, tym razem motywem przewodnim była pandemia COVID-19…

Minęły prawie 3 lata od pierwszej fali oszustw… Dlaczego Facebook oraz inne portale wciąż pozostają bezsilne wobec zagrożenia, którego skala ciągle rośnie? Jak działają oszuści? Czy istnieje sposób, aby chronić się przed scamem?

Mechanizm działania scamu

Nazw oszustw (botów) przybywa, jak grzybów po deszczu: Bitcoin Revolution, Profit Maximizer, Corona Millionaire… Za wszystkimi stoją brokerzy offshore, których celem jest przekonanie nas do wpłaty pieniędzy. Gdy to zrobimy, zaczynamy otrzymywać fałszywe statystyki, według których udało nam się zarobić ogromne sumy… lecz, gdy próbujemy wypłacić je na swoje konto pojawia się przed nami komunikat o odmowie.

Po trafieniu na stronę przeznaczoną do oszustwa będziemy musieli się zarejestrować, najczęściej podając swoje dane wrażliwe. Naszą uwagę powinien zwrócić wysyp komunikatów typu: „Do utraty pieniędzy zostało 30, 29, 28 sekund”, „Ostatnia szansa, spróbuj dziś”, a także zdjęcia zadowolonych inwestorów, gwiazd oraz filmy stworzone w celu przekonania do inwestycji. Jeżeli zaobserwujemy którykolwiek z wymienionych elementów, zaleca się jak najszybciej opuścić stronę!

Scamy przybierają schemat piramidy. Na ich szczycie stoi broker, który jako inicjator pomysłu otrzymuje największy procent udziału z przekrętu, pod nim ustawia się grono pośredników zajmujących się głównie fałszywym marketingiem mającym na celu zachęcenie potencjalnych ofiar. Schemat piramidy oszustwa powoduje, że dotarcie do wykonawców pomysłu jest niezwykle trudne i często niemożliwe.

Wojna z oszustami!

Ofiarami scamu są nie tylko osoby, które zainwestowały pieniądze… Są nimi również przedsiębiorstwa, których dobre imię zostało zszargane przy użyciu fałszywej reklamy. Wystosowaliśmy zapytanie do Biura Prasowego PKN Orlen, w celu uzyskania informacji, jak lider rynku paliw walczy z fałszywą reklamą:

„PKN ORLEN na bieżąco podejmuje odpowiednie kroki prawne, aby możliwie najszybciej zablokować i usunąć z sieci fałszywe oferty, zamieszczane przez oszustów. Już w lutym złożyliśmy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń przez bliżej nieustalone osoby. PKN ORLEN jest w stałym kontakcie z Prokuraturą i w ramach uzupełnienia dowodów do złożonego zawiadomienia, na bieżąco przekazuje śledczym informacje o nowych domenach internetowych, na których dochodzi do bezprawnego wykorzystywania wizerunku Spółki oraz dane mogące pomóc w identyfikacji sprawców przestępstwa. Na podstawie złożonego zawiadomienia, Prokuratura Okręgowa w Warszawie w marcu wszczęła dochodzenie, które obecnie nadzoruje. Wystąpiono też z wnioskami do innych państw o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej. Sprawa jest czasochłonna i ma charakter rozwojowy. Do chwili obecnej zgłoszono już kilkadziesiąt przypadków ofert i reklam naruszających wizerunek PKN ORLEN i zachęcających do fałszywych inwestycji. Jednocześnie wyraźnie podkreślamy, że PKN ORLEN nie telefonuje ani nie wysyła do potencjalnych klientów żadnych mailingów zachęcających do inwestycji w instrumenty finansowe oferujące wyjątkowo szybkie i wysokie zyski. Wszelkie tego typu próby kontaktu należy uznać za oszustwo i nie wiązać z Koncernem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, fałszywe oferty mogą przybierać różne formy! Najlepszym rozwiązaniem będzie ich zgłaszanie odpowiednim organom ścigania, przesyłanie na nasz adres e-mail: media@orlen.pl lub też ich ignorowanie.”

Przed próbami podszywania się pod PKN Orlen ostrzega również KNF:

„Ostrzegamy przed kolejną falą fałszywych inwestycji! Przestępcy ruszyli z nową oszukańczą kampanią, gdzie podszywają się pod PKN_ORLEN” - czytamy na wpisie na Twitterze CSIRT KNF.

Na zrzutach ekranu zamieszczonych na Twitterze CSIRT KNF widać m.in. informację o projekcie inwestycyjnym Orlenu2030, który ma być rzekomo wspierany przez rząd i otwierać dostęp do inwestycji dla wszystkich Polaków. Strona przygotowana przez oszustów zachęca do wypełnienia ankiety, w której trzeba podać m.in. swoje dane osobowe, mail i telefon.

Jak się chronić? O radę, jak chronić się przed oszustwami inwestycyjnymi spytaliśmy również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „W ramach trwającej kampanii „Policz i nie przelicz się” Prezes UOKiK zwraca uwagę konsumentów na ryzyka wiążące się z różnymi inwestycjami. Jedna z odsłon tej kampanii poświęcona jest inwestycjom alternatywnym. Internet pełen jest oszukańczych i wprowadzających w błąd stron. Ich pomysłodawcy są w krajach, w których nie ma sprawnie działających instytucji nadzoru i ścigania przestępstw, w tym tych cybernetycznych. Zdarza się, że reklamy takich ofert bezprawnie wykorzystują wizerunki znanych osób, aby uwiarygodnić się w oczach konsumentów. Celem jest wyłudzenie pieniędzy lub danych (np. na zaciągnięcie pożyczki). Organizatorzy inwestycji alternatywnych z reguły nie mają stałej siedziby, którą można odwiedzić (korzystają z biur wirtualnych), nie posługują się konsultantami, z którymi można porozmawiać (korzystają z automatów-robotów opartych na sztucznej inteligencji), część z nich działa także spoza terenu Unii Europejskiej (ponieważ nie ma tam szczegółowych, prokonsumenckich regulacji). Jeżeli podejrzewamy, że padliśmy ofiarą oszustwa, skontaktujmy się z organami ścigania. Wielu przykrych sytuacji można jednak uniknąć, zachowując ostrożność – na to zwracamy uwagę w naszej kampanii „Policz i nie przelicz się”. Przede wszystkim powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do ofert szybkiego i wysokiego zysku bez ryzyka – im większy zysk, tym większe ryzyko. Ostatecznie możemy nie odzyskać zainwestowanych środków. Każdy powinien zadać sobie pytanie, czy jest na to gotowy.

Najlepszym narzędziem ochrony przed oszustami wciąż pozostaje zdrowy rozsądek. Należy uważać na podejrzane komunikaty i reklamy oraz unikać jak ognia podawania swoich danych wrażliwych stronom, które nie wzbudzają naszego zaufania. W sytuacji, gdy padliśmy ofiarą scamu należy jak najszybciej zgłosić sprawę na policji. Zalecamy również kontakt z bankiem (istnieje szansa na odzyskanie pieniędzy poprzez obciążenie zwrotne). Inwestycje które zapewniają wielki przypływ gotówki w krótkim czasie wiążą się z ogromnym ryzykiem. Mogą to być również oszustwa oraz scamy. Apelujemy o rozwagę w przypadku niepewnych inwestycji finansowych.

Eryk Kołodziejek

