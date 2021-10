Norwegia: Zabił z łuku 5 osób, miał problemy psychiczne

Sprawcą środowego ataku w Kongsbergu pod Oslo, w którym zradykalizowany mężczyzna zabił strzałami z łuku pięć osób i ranił dwie, jest 37-letni Duńczyk Espen Andersen Brathen - podała w czwartek norweski dziennik „VG”. Według gazety miał on problemy psychiczne.

„VG” opublikował również zdjęcie mężczyzny. „Nie pracował oraz mieszkał sam. Jego krąg przyjaciół musiał być ograniczony” - podkreśla dziennik, powołując się na informacje od sąsiadów.

W zeszłym roku Brathen otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do rodziców, do których domu włamał się oraz groził im rewolwerem, że ich zabije. Jak podała gazeta „Aftenposten”, tłem konfliktu była niechęć do wyprowadzki.

Według „VG” mężczyzna w 2017 roku opublikował w internecie film, w którym określił siebie jako muzułmanina oraz „posłańca”. „Przychodzę z ostrzeżeniem” - mówi w nagraniu, zachęcając do przejścia na islam.

W czwartek norweskie służby specjalne PST uznały atak w Kongsbergu za akt terroru. Wcześniej Ole Bredrup Saeverud z norweskiej policji potwierdził, że zatrzymany 37-letni obywatel Danii był znany policji w związku z radykalizacją. „Osoba ta przeszła na islam” - powiedział Saeverud.

W środę wieczorem w Kongsbergu pod Oslo Duńczyk zabił strzałami z łuku pięć osób, w tym cztery kobiety i jednego mężczyznę w wieku 50-70 lat, a dwie ranił. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Ma przejść wstępne badanie psychiatryczne.

