Ekonomiczne fototapety na wymiar

Remont - przedsięwzięcie drogie i czasochłonne. Wymaga też sporego nakładu pracy, co wiąże się z dodatkowym czasem bądź kosztami. Nic dziwnego, że chcemy zaoszczędzić, wybierając tańsze materiały wykończeniowe, zwłaszcza tapety. Czy zawsze niższa cena oznacza gorszą jakość? To zależy. Jak więc wybrać dobrą fototapetę, która będzie służyć długo i cieszyć oko, a jednocześnie nie wydać na nią fortuny? Zastanówmy się razem!

Popularne materiały wykończeniowe

Wybierając materiały do remontu swojego domu, najczęściej kierujemy się ich jakością i ceną. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre, zwłaszcza dobre jakościowo produkty kosztują więcej, aczkolwiek możliwość zaoszczędzić zawsze cieszy.

Większość materiałów, których używamy do wykończenia ścian, można znaleźć w hipermarketach budowlanych oraz w sklepach internetowych. Zaletą zakupów stacjonarnych jest możliwość zobaczyć produkt “na żywo”, aczkolwiek zakupy online zazwyczaj dają nam znacznie większy wybór, a także możliwość sprawdzenia opinii na temat konkretnego produktu wraz ze zdjęciami.

Do najbardziej popularnych materiałów wykończeniowych należą:

tapety (papierowe, płynne, tekstylne); fototapety; farba; drewniane panele; płytki ceramiczne; tynk dekoracyjny.

Każdy z tych materiałów ma swoje wady i zalety, na temat których można napisać niejeden poradnik. Dzisiaj skupimy się jednak na fototapetach, które cieszą się coraz większą popularnością i zainteresowaniem.

Dlaczego fototapety?

Fototapety i tapety zajmują czołowe miejsca w zestawieniu popularnych materiałów. Wiąże się to z łatwością przeprowadzenia prac remontowych oraz dostępnością produktów. Fototapety jednak mają kilka zalet w porównaniu do innych materiałów wykończeniowych, i pierwszą z nich są właściwie bezgraniczne możliwości indywidualizacji. Fototapeta bowiem jest niczym innym, jak nadrukiem na trwałym materiale tapetowym. Obraz, rozmiar i kolory łatwo dostosować i zmienić na potrzeby konkretnego projektu.

Zakup fototapety na wymiar łączy się z konkretnymi korzyściami. Nie musisz kupować całej rolki tapety, nie musisz też obliczać, ile dokładnie rolek potrzebujesz. Wystarczy zmierzyć ścianę, na której znajdzie się fototapeta, a kalkulator na stronie sklepu internetowego od razu obliczy cenę fototapety.

Oprócz możliwości stworzenia wyjątkowej kreacji fototapety mogą się pochwalić ogromnym asortymentem popularnych motywów i wzorów. Czasami bowiem nie trzeba wynajdywać koła na nowo, wystarczy przejrzeć katalogi i wybrać dla swojego wnętrza fototapetę, która najbardziej przypadnie nam do gustu. Może być to zarówno wyjątkowo modny w tym sezonie motyw tropikalnych liści czy klasyczny krajobraz w skandynawskim stylu, jak i coś zupełnie osobistego, na przykład panorama miasta, w którym się spędziło najpiękniejsze wakacje.

Podsumowując, wybór motywu dla fototapety właściwie nie ma ograniczeń, a obraz, który umieścimy na ścianie, jest wyłącznie kwestią gustu. Wydawałoby się, że prościej być nie może, wybierasz-zamawiasz-naklejasz. A jednak w kwestii wyboru należy wziąć pod uwagę nie tylko motyw, ale również materiał.

Rodzaje fototapet

Istnieje kilka rodzajów fototapet, które różnią się ze względu na materiał. Najczęściej spotykane fototapety to tapety papierowe, flizelinowe i winylowe. Czym się różnią? Na pewno ceną, aczkolwiek nie jest to jedyne, na co należy zwrócić uwagę.

Papierowe fototapety

Papierowe fototapety należą do najtańszych, a jednocześnie najmniej trwałych odmian. Z ich pomocą można odświeżyć wnętrze tanim kosztem, szczególnie jeśli nakleimy taką fototapetę w pomieszczeniu mało używanym, o stałym mikroklimacie. W sypialni, gabinecie czy salonie taka tapeta zachowa swój piękny wygląd na dłużej. Warto wspomnieć o montażu papierowych fototapet, wymaga on bowiem ostrożności i wyczucia, a także pewnej wprawy. Papier delikatnie pęcznieje i rozciąga się pod warstwą kleju, łatwo się uszkadza. Warto poprosić domowników o pomoc - pójdzie szybciej i łatwiej.

Zalety: są tanie i bardzo powszechne, ze względu na cenę można je często zmieniać; bezpieczne i ekologiczne, oddychające;

Wady: problematyczny montaż, niska trwałość, są łatwopalne (i z tego powodu nie mogą być stosowane w kuchni), ulegają blaknięciu i tracą swój wygląd pod wpływem wilgoci czy uszkodzeń mechanicznych;

Typ pomieszczenia: sypialnia, salon, pokój dziecięcy.

Fototapety flizelinowe

Flizelinowe fototapety należą z kolei do najdroższych. Spowodowane jest to naturalnością włókien, z których składa się ten materiał, a także ekologicznością i trwałością flizelinowej tapety. Flizelina bowiem jest w większym stopniu odporna na wilgoć czy blaknięcie, a gęstość płótna pozwala ukryć drobne niedoskonałości ścian. Charakterystyczną cechą flizelinowej fototapety jest jej wygląd: satynowe, niezbyt jaskrawe wykończenie sprawia, że najczęściej wybieramy taką tapetę do pokoju dziecięcego bądź sypialni, łącząc ten delikatny materiał z pastelowymi barwami i spokojnym motywem.

Zalety: większa trwałość, ekologiczność, ukrywa nierówności ścian, łatwy montaż; Wady: dosyć wysoka cena, stłumione kolory; Typ pomieszczenia: sypialnia, pokój dziecięcy, salon.

Fototapety winylowe

Winylowe fototapety należą do tych najczęściej wybieranych. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem łączą w sobie przystępną cenę, wysoką trwałość, odporność na zużycie i jaskrawy, nieskazitelny wygląd. Składają się z dwóch warstw: papierowej lub flizelinowej podstawy oraz powłoki winylowej, która zapewnia odporność na zużycie i nasycone kolory nadruku. Nakleić taką fototapetę można w bardzo krótkim czasie, wystarczy posmarować ścianę klejem i docisnąć bryt tapety. Po zamontowaniu winylowa tapeta nie boi się wody, nie należy też do łatwopalnych, a więc z powodzeniem może być stosowana w dowolnym pomieszczeniu, również w kuchni i łazience. Dodatkowe pokrycie akrylowe sprawia, że winylowa fototapeta staje w pełni zmywalna i może być czyszczona za pomocą wilgotnej ściereczki.

Zalety: przystępna cena, trwałość, odporność na zniszczenia, jaskrawy wygląd, łatwość montażu;

Wady: nie są oddychające, przed zakupem warto sprawdzać atest i certyfikat higieniczny;

Typ pomieszczenia: sypialnia, salon, przedpokój, kuchnia, łazienka.

Wybierając fototapetę, należy zwrócić uwagę na typ pomieszczenia, intensywność eksploatacji ściany z tapetą, a także zamierzony efekt wizualny. Warto kierować się własnymi upodobaniami, stylem całego pomieszczenia; można się zainspirować zdjęciami z modnych magazynów wnętrzarskich.

Oto kilka rad, które pomogą dobrać odpowiednią fototapetę:

W małym pomieszczeniu doskonale sprawdzą się jasne kolory i niewielki nadruk, nieregularny wzór. Ciemne barwy i duże elementy wizualnie pomniejszą i tak już ograniczoną przestrzeń.

Fototapety z efektem 3D warto umieszczać na ścianach, gdzie obraz może być podziwiany z odległości około 1,5-2m. W ten sposób efekt głębi i trójwymiarowości będzie najbardziej zauważalny.

Pokój o niskim suficie można optycznie powiększyć, używając tapety z pionowym wzorem. Mogą to być drzewa, paski, uciekająca ścieżka czy droga - tak ściany będą wydawać się wyższe.

Powiększyć przestrzeń pomogą tapety z efektem przekroczenia granic pokoju: realistyczne pejzaże, portale i drzwi, widoki z okna, przejścia i uliczki.

Kilka słów na koniec

Zakup fototapety na wymiar jest nie tylko opłacalny pod względem finansowym, jest to także inwestycja w komfort i piękno otoczenia. Stworzyć wymarzone wnętrze i nie wydać fortuny pomogą bezpieczne, certyfikowane fototapety Uwalls. W katalogach sklepu wśród 37 000 000 motywów każdy znajdzie coś dla siebie, a częste promocje i zniżki umilą każde zakupy.

Projektując własne wnętrze, pamiętaj o własnych preferencjach - Twój indywidualny styl jest kluczem do wyjątkowej aranżacji.