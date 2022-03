Rosjanie kłamią o stratach! "Zginęło 9 Rosjan"

Wojna trwa i przybiera coraz gorszy obraz. Amerykański Pentagon oraz brytyjscy analitycy informują że Rosjanie zmieniają taktykę. Z planów szybkiego marszu i zajęcia stolicy oraz wymiany władzy nic nie wyszło. Wracają więc do zwyczajnej sowiecko- rosyjskiej metody uderzania w domy, osiedla i całe cywilne dzielnice. Tak dla złamania morale cywilów ale i władz.

Na południu natarcia rozwijają się dość sprawnie choć Amerykanie też obserwują tam problemy z zaopatrzeniem Rosjan. Natomiast wielka kolumna pojazdów na północ od Kijowa wg. Amerykanów nie ruszyła się za wiele jako że… nie ma paliwa.

Więc będzie więcej rakiet, zniszczenia i bezsensownej śmierci cywilów. Czytam opinie jako to „Ukraina cudem wytrwa może jeszcze kilka dni”. Ok, ale wytrwa do czego?

Ani Ukraińcy ani Rosjanie nie odnieśli przełomowego sukcesu. Rosjanie stracili połowę liczby zabitych w Afganistanie. Sankcje może nie uderzają w cara, ale zaczną być odczuwalne wśród zwykłych Rosjan.

Nawet jeżeli padnie Kijów, to walki tam będą niespotykane od czasów Stalingradu. Rosjanie nie podbiją tak wielkiego kraju, nie utrzymają go. Zwłaszcza w obliczu sankcji i mniejszego lub większego oporu Ukraińców.

Wszystko to jest po prostu koszmarnie bezsensowne! Liczę mocno na dwie rzeczy. Na spadek morale sił rosyjskich i powolny rozkład (oby) i wiadomości o prawdziwym obliczu wojny jakie powinny trafić do Rosjan i Białorusinów. Pomysł z komentowaniem restauracji, siłowni i sklepów w federacji jest świetny.

Ukraino walcz! (według rosyjskiej „Prawdy” w Ukrainie zginęło… 9 Rosjan!)