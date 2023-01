Salon odzieży Hollister wyniósł się w grudniu z Warszawy

Na przestrzeni ostatnich latach i dekad z polskich centrów handlowych zniknęły liczne marki sklepów odzieżowych zza granicy, w sumie 12 marek. Część z nich zagościła w Polsce jeszcze w latach 90., inne przybyły nad Wisłę raptem na kilka lat. Powodem opuszczenia przez nich Polski zazwyczaj były niezadowalające dla właścicieli wyniki finansowe, a także rosnąca konkurencja w branży. Pod koniec grudnia zamknięty został salon marki z odzieżą młodzieżową Hollister w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów – czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl

W ostatnich latach wpływ na proces zamykania sklepów przez marki odzieżowe miała pandemia. Zamknięty w grudniu w Warszawie w centrum handlowym Westfield Mokotów jedyny sklep brandu odzieżowego dla młodzieży z USA Hollister działał w Polsce od 2012 r. Marka należy do firmy odzieżowej Ambercrombie & Fitch. Hollister zamyka jednak sklepy także w USA – jednym z powodów jest rosnąca rola internetu w kupowaniu odzieży.

Kilka lat temu z Polski wyniosła się renomowana brytyjska marka Marks & Spencer.

Klasyczna brytyjska marka odzieży i akcesoriów, sprzedająca także produkty spożywcze, pierwszy sklep nad Wisłą uruchomiła w 1999 r. Z czasem powstały kolejne, większość z nich działała w Warszawie. W 2016 r. firma ogłosiła, że znika z Polski po kompleksowym przeglądzie zagranicznych biznesów. W 2017 . zamknięto wszystkie 11 salonów. Firma zatrudniała w naszym kraju 351 pracowników. Marks & Spencer zamknął też sklepy w siedmiu innych krajach. Obecnie w Polsce można kupić wybrane produkty spożywcze M&S w e-sklepie Frisco.pl – informują wirtualnemedia.pl.

W ciągu ostatnich dwóch dekad z Polski zniknęły sklepy 12 marek modowych. Poza wspomnianymi wyżej były to: Adler, Camaieu, Charles Vögele, Cubus, Forever 21, GAP, New Look, Orsay, River Island i Springfield.

Czytaj też: Awantura w TVP o ceny paliw w Orlenie. Bury uderza ogórkiem

wirtualnemedia.pl