Sasin: PGZ weźmie na siebie utylizację odpadów z Nitro-Chemu

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) weźmie na siebie ponownie ciężar utylizacji odpadów Nitro-Chemu - poinformował w czwartek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że ma zapewnienie PGZ, że doprowadzi do możliwie szybkiej ich utylizacji. - Nitro-Chem został oszukany, co jest oczywiste - dodał

Pod koniec lipca TVN 24 i Radio Zet podały, że w miejscowości Rojków, około 30 km na wschód od centrum Warszawy, na terenie zakładu zajmującego się recyklingiem rozpuszczalników porzucono setki ton niebezpiecznych odpadów, „między innymi z produkcji trotylu, czym w Polsce zajmuje się wyłącznie państwowa spółka Nitro-Chem”.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartek podczas konferencji prasowej odniósł się do tej sprawy.

Dodał, że ma zapewnienie, iż Nitro-Chem doprowadzi do „możliwie szybkiej (…), również ze względu na prowadzone postępowanie przez prokuraturę” utylizacji odpadów, które powstały w tym zakładzie.

Sasin zaznaczył, że inną kwestią jest „dochodzenie wobec, tych, który w tej sprawie są sprawcami, którzy w tej sprawie przekroczyli prawo, nie dopełnili obowiązków”.

Nitro-Chem został oszukany, co jest oczywiste, bo zawarł w dobrej wierze umowy z firmą na utylizacje odpadów, która to firma nie wykonała tego, do czego się zobowiązała i za co otrzymała zapłatę. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie. Tutaj Nitro-Chem w tym postepowaniu traktowany jest, jako strona poszkodowana - zwrócił uwagę Sasin.