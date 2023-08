Solidarność i odwaga

Nie „dziś”, lecz „jutro” powinno zaprzątać umysły globalnych liderów. Prawdziwy lider nie szuka rozwiązań doraźnych, „na dziś i na teraz”, tylko zastanawia się, jakie będą problemy kolejnych lat i dekad. Rozumie, że świat porusza się w niepewności i chaosie, a momenty równowagi i spokoju są chwilowe. Dlatego lider nie czeka na gotowe recepty, lecz sam ich poszukuje. Polska pokazuje, że potrafi być prawdziwym liderem, dzięki solidarności i odwadze, które dla nas są naturalne, a w dzisiejszych czasach są kluczem do sukcesu na każdym polu - pisze Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris International na region Europy Północno-Wschodniej, na łamach specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Solidarność od ponad 40 lat jest naszym znakiem firmowym. Ruch, który zmienił Polskę, już dawno wyszedł poza granice naszego kraju. Tę solidarność pokazaliśmy najlepiej po 24 lutego 2022 r., otwierając przed przyjaciółmi z Ukrainy domy i wspierając ich w najtrudniejszym momencie najnowszej historii. Pokazali ją zwykli ludzie. Pokazał też biznes. Tę solidarność pokazał Philip Morris, ewakuując w krytycznych warunkach, w pierwszych dniach wojny, ponad 1500 osób z terenów zagrożonych konfliktem i wspierając Ukraińców kwotą ponad 40 milionów złotych, przekazanych organizacjom pozarządowym. W Philip Morris pokazujemy też, jak wygląda biznesowe oblicze solidarności. W czerwcu ogłosiliśmy nową inwestycję w zachodniej części Ukrainy. Za ponad 120 mln zł budujemy w okolicach Lwowa fabrykę, która zapewni ponad 250 nowych miejsc pracy. Wierzymy w siłę ukraińskiego państwa i wspieramy ukraińską gospodarkę w czasie, gdy jest to na wagę złota. Nie czekamy, aż opadnie bitewny kurz i będzie można zacząć spokojną odbudowę w czasie pokoju. Nasi ukraińscy przyjaciele potrzebują inwestycji tu i teraz. Potrzebują uporać się nie tylko z wrogiem militarnym, lecz także z wieloma wewnętrznymi problemami, które widoczne są nawet z dystansu. Determinacja w ich eliminacji znacząco może wpłynąć na wiarygodność kraju, który będzie potrzebował międzynarodowej pomocy.

Wierzymy, że to międzynarodowe firmy są w stanie szeroko otworzyć Ukrainie drzwi na Zachód poprzez budowanie silnych więzi gospodarczych z europejską gospodarką, w której Polska zaczyna wyznaczać kierunki i nadaje ton. Dlatego zarząd Philip Morris International podjął kilka miesięcy temu decyzję o włączeniu Ukrainy i Mołdawii do wspólnego klastra razem z Polską i krajami bałtyckimi. Północno-wschodni obszar europejski w Philip Morris, którym mam zaszczyt kierować, to dowód na to, że już dziś Ukraina znajduje się w samym sercu Europy. Decyzje polityczne, na które czeka Kijów, to tylko kolejny, naturalny krok.

Wszyscy jesteśmy świadkami globalnego przetasowania, które dokonuje na międzynarodowej scenie. Polska, która od lat konsekwentnie ostrzegała Zachód przed nadmiernym uzależnieniem od Rosji, ma szczególny mandat, żeby odgrywać kluczową rolę w tworzeniu nowego porządku polityczno-gospodarczego w wymiarze europejskim i globalnym. Jako międzynarodowa firma o amerykańskich korzeniach uważamy, że Polska powinna opierać bezpieczeństwo na coraz głębszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Polska od ponad 30 lat jest na drodze trwałego rozwoju gospodarczego. Dzięki przewidywalnej polityce przeszliśmy bez większych trudności przez ostatnie kryzysy i skutecznie radzimy sobie z utrudnieniami wywołanymi przez wojnę za naszą wschodnią granicą i związanym z nią globalnym kryzysem inflacyjnym. Philip Morris, mimo utrudnień w okresie pandemicznego zamknięcia gospodarki, przerwanych łańcuchów dostaw i rosnących kosztów, nie tylko utrzymał zatrudnienie w Polsce, lecz także cały czas wspierał polski budżet podatkami z tytułu akcyzy, VAT i CIT. Jesteśmy absolutnym liderem w branży tytoniowej, jeżeli chodzi o podatek CIT, odprowadzamy do budżetu państwa ponad 75% CIT płaconego przez cztery największe firmy tytoniowe obecne w Polsce.

Kluczowe dla firm takich jak nasza, działających w branży regulowanej, są jasne, wieloletnie i przewidywalne regulacje podatkowe. Doceniamy sukces zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów mapy akcyzowej, na którą patrzyliśmy we wstępnej fazie z dozą zdrowego sceptycyzmu. Mimo początkowych obaw branży pomysł stopniowych, zrównoważonych podwyżek opodatkowania wyrobów tytoniowych spotkał się z pozytywnym odzewem rynku i doprowadził do większych wpływów budżetowych oraz rekordowo niskiej szarej strefy, która w ubiegłym roku – według ­najnowszego raportu KPMG – ponownie spadła w Polsce do historycznie niskiego poziomu zaledwie 4,2% (4,9% w 2021 r.).

Niska szara strefa to nie tylko efekt przewidywalnej polityki fiskalnej, lecz także skutecznych działań służb, z którymi współpracujemy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. Wysoko cenimy sobie trwałą i opartą na wzajemnym zaufaniu współpracę z polską administracją i dlatego jako jedyna firma z branży tytoniowej rozpoczęliśmy współpracę z Krajową Administracją Skarbową w ramach Programu Współdziałania. Obecność w wąskim gronie firm, które mogą ­liczyć na szczególnie bliską kooperację z KAS i Ministerstwem Finansów to dla nas wyraz uznania dla naszej polityki pełnej transparentności i konsekwentnej realizacji wszystkich zobowiązań podatkowych wobec polskiego państwa.

Jako pierwsza globalna firma tytoniowa powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że chcemy w nieodległej przyszłości zakończyć produkcję papierosów i dlatego dla dorosłych palaczy, którzy nie rzucają tego nałogu, wprowadzamy lepsze alternatywy. Pod koniec maja CEO Philip Morris International Jacek Olczak, pierwszy Polak na czele globalnej firmy, powiedział, że „nadszedł czas, aby pracować dla wspólnego celu, jakim jest dostarczanie skutecznych polityk, które uczynią papierosy zakurzonym eksponatem w szklanych gablotach muzeum”.

Kluczowe dla wyeliminowania papierosów i zmniejszenia liczby palaczy jest docenienie roli działań regulacyjnych. Polska powinna korzystać z doświadczeń krajów takich jak Szwecja czy Wielka Brytania, które skutecznie stosują działania oparte na redukcji szkód wywołanych paleniem papierosów. Najbardziej dobitnym przykładem jest Szwecja, w której dzięki między innymi zastąpieniu papierosów produktami bezdymnymi udało się w ciągu kilkunastu lat obniżyć odsetek palaczy do blisko 5 procent i uzyskać jedne z najniższych w Europie poziomów zachorowalności na nowotwory płuc czy choroby układu krążenia.

Myśląc o podobnych rozwiązaniach w Polsce, powinniśmy patrzeć nie tylko na Europę, lecz także na Stany Zjednoczone, które są dla nas wzorcem, jeżeli chodzi o rozwiązania militarne i gospodarcze. Globalne supermocarstwo, dysponujące najlepszą służbą zdrowia na świecie, wdraża na swoim podwórku zaawansowane rozwiązania z zakresu redukcji szkód związanych z paleniem papierosów. Polska, w której liczba palaczy ostatnio znów wzrosła, potrzebuje podobnych, dalekowzrocznych pomysłów.

Żeby móc ze spokojem patrzeć w przyszłość, musimy stawić czoło trudnej teraźniejszości. Nie możemy być wyłącznie jej biernym obserwatorem, ale siłą, która realnie ją kształtuje.

Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris International na region Europy Północno-Wschodniej, obejmujący Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę i Mołdawię

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.