Nauka zarządzania pieniędzmi z PKO Bankiem Polskim, czyli pełna oferta bankowości dla dzieci i młodzieży

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, umiejętność właściwego i bezpiecznego zarządzania pieniędzmi przy użyciu narzędzi cyfrowych jest bardzo ważnym elementem codziennego życia. Warto zatem edukować już najmłodszych jak powinni prawidłowo zarządzać swoimi finansami

Poznanie podstawowych pojęć finansowych, oszczędzanie, budżetowanie i rozumienie funkcjonowania banków to umiejętności, które umożliwiają podejmowanie rozważnych decyzji finansowych. To niełatwe zadanie, przed jakim stoją rodzice i nauczyciele może się okazać dużo prostsze jeśli skorzystamy z oferty bankowości dla dzieci i młodzieży, która w PKO Banku Polskim jest wyjątkowo bogata.

Największy bank w Polsce od wielu lat kieruje swoją ofertę nie tylko do dorosłych, ale i tych młodszych klientów. PKO BP był pierwszym bankiem na polskim rynku, który zaproponował ofertę kont dla dzieci poniżej 13. roku życia, przeznaczony specjalnie dla nich serwis transakcyjny i aplikację mobilną. Serwis PKO Junior jest dostępny od lipca 2013 roku, ma więc już ponad 10 lat. Był uruchomiony jako jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych i zarazem kompleksowy program edukacji finansowej. Przez dekadę niemal 730 tys. dzieci w wieku do 12 lat skorzystało z tej oferty. Jest ona stale rozwijana, a uruchomiona w 2016 roku aplikacja mobilna dla dzieci PKO Junior przeszła właśnie metamorfozę, zyskując nowy wygląd i bardziej intuicyjną nawigację. Teraz dostęp do niej jest ułatwiony poprzez wprowadzenie logowania za pomocą PIN-u, odcisku palca lub rozpoznawania twarzy. Nowy design aplikacji obejmuje również bardziej ergonomiczny ekran startowy oraz ulepszone menu dolne, które ułatwia odnalezienie poszczególnych funkcji. W kolejnych wersjach aplikacji wprowadzane będą nowe funkcje i udogodnienia.

Jednym z celów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” jest wzmocnienie naszego wizerunku jako banku innowacyjnego, który jest atrakcyjny dla młodych klientów. Nowa aplikacja PKO Junior jest jednym z elementów służących do osiągnięcia tego celu – właśnie staje się atrakcyjniejsza dla młodych użytkowników i będzie też wygodniejsza do zarządzania przez rodziców. Jest nowoczesna wizualnie, a dzieci mogą łatwiej i bardziej intuicyjnie jej używać. Dzięki aplikacji dziecko pod czujnym okiem rodziców zdobywa praktyczną umiejętność obsługi mobilnego konta bankowego, uczy się podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem swoimi pieniędzmi i oszczędzaniem oraz rozwija systematyczność. Aplikacja PKO Junior łączy w sobie cele społeczno-edukacyjne oraz biznesowe i wierzymy, że dzięki niej zwiększy się nie tylko baza naszych młodych klientów, ale również świadomość usług finansowych – mówi Katarzyna Dziwulska, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim.

Nowa aplikacja mobilna PKO Junior dostępna jest dla telefonów z systemami Android i iOS. Jeśli na smartfonie dziecka aplikacje aktualizują się automatycznie nowa wersja zastąpi po prostu obecną. W pozostałych przypadkach, wystarczy pobrać nową wersję aplikacji ze sklepu z aplikacjami.

Nowa wersja PKO Junior daje nowe możliwości i ułatwia życie użytkownikom - teraz dziecko może logować się PIN-em oraz biometrią, czyli odciskiem palca lub identyfikacją twarzy. Aplikacja ma też odświeżony nowoczesny wygląd oraz nawigację zgodną z obecnymi standardami technologii mobilnych. Dzięki temu dziecko może łatwiej i bardziej intuicyjnie się po niej poruszać np. wyszukiwanie funkcji jest teraz w zasięgu kciuka - w menu na dole ekranu. Nowa aplikacja jest tworzona w technologii Flutter, dzięki czemu wszelkie udogodnienia i zmiany będą wprowadzone szybciej i równolegle na obu głównych platformach mobilnych Android i iOS - dodaje Łukasz Kuc, Dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Aplikacja łączy się z serwisem internetowym PKO Junior i w jej nowej wersji wzmocnione zostały elementy związane z bezpiecznym połączeniem się z tym serwisem. Tym samym lepiej chronione są wszystkie decyzje i operacje finansowe, które są w niej wykonywane. To początek zmian aplikacji i serwisu internetowego PKO Junior dla dzieci i rodziców. Niebawemdojdą kolejne funkcje i udogodnienia m.in. rozszerzenie zarządzania aplikacją dla dzieci przez rodziców poprzez serwis internetowy iPKO i aplikację mobilną IKO. Obecnie 80 proc. dzieci, które w ramach tej oferty mają PKO Konta Dziecka dostaje na swoje konto pieniądze regularnie co miesiąc, najczęściej jest to „kieszonkowe” od rodziców. W sumie na dziecięcych kontach w PKO Banku Polskim (PKO Junior, Pierwsze Konto Oszczędnościowe poniżej 13. r.ż., konta SKO uczniów) jest obecnie 2 mld 174,5 mln zł. Korzystające z PKO Junior dzieci wykonują średnio w miesiącu 9 transakcji bezgotówkowych , a 98,7 proc. wszystkich ich transakcji to płatności kartą. Najmłodsi klienci nie tylko wydają, ale i starannie oszczędzają, najczęściej ich skarbonki (cele oszczędzania), które deklarują serwisie PKO Junior to - hasłowo: „gry”, „komputer”, „smartfon”, „przyszłość/marzenia”, „wakacje/wyjazd”.

Pełna oferta PKO Junior składa się z oprocentowanego PKO Konta Dziecka, karty debetowej PKO Junior, aplikacji i serwisu PKO Junior, oprocentowanego Pierwszego Konta Oszczędnościowego, ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży od narodzin do 20. roku życia. Bank oferuje także szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych stanowiących wsparcie w procesie nauki zarządzania środkami finansowymi przez najmłodszych. Ciekawym rozwiązaniem jest również Ubezpieczenie dziecka w PKO Banku Polskim, które zapewni ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku m. in. w żłobku, przedszkolu, szkole, na uczelni. Dziecko zyskuje specjalistyczną pomoc medyczną i wsparcie 24/7 w przypadku wystąpienia urazów, np. złamania, oparzenia, zwichnięcia, a koszt składki to nawet 5 zł miesięcznie.

Z jednym kontem od nastolatka do 26. roku życia

Gdy dziecko skończy 13 lat, PKO Konto Dziecka zostanie automatycznie zmienione w PKO Konto dla Młodych, z którego można korzystać do 26. urodzin. Współczesna młodzież jest aktywna w świecie nowych technologii, dlatego też rachunek ten obsługiwany jest w pełni online za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO. Aplikacja IKO ma ponad 100 funkcji i umożliwia wygodne zarządzanie pieniędzmi , a także np. płacenie zbliżeniowe smartfonem, dokonywanie transakcji za pomocą BLIKA (kodem i zbliżeniowo) czy zakup biletów komunikacji miejskiej. PKO Konto dla Młodych daje wiele korzyści, włącznie z brakiem opłat za prowadzenie rachunku oraz bezpłatnymi wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. W przypadku, gdy rodzic także jest klientem PKO Banku Polskiego, może monitorować transakcje dokonywane przez dziecko za pośrednictwem systemu bankowości internetowej iPKO. Konto to obejmuje kartę debetową z opcją wielowalutową, którą można zamówić poprzez serwis transakcyjny iPKO lub aplikację IKO. W ramach oferty dostępne są różne wzory kart, w tym karty z kolekcji Galerii Oficjalnych Kart Ekstraklasy.

SKO wciąż pełni ważną rolę

Każdy rodzic i wychowawca z pewnością z łezką w oku wspomina szkolne czasy i Szkolne Kasy Oszczędności. Dziś SKO to program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych prowadzony przez PKO Bank Polski od… 88 lat. W latach 2010-2012 program SKO przeszedł gruntowną rewitalizację, a tradycyjne formy oszczędzania zostały dostosowane do wymogów cyfrowego świata. Dzięki temu, program stał się jeszcze bardziej praktyczny i atrakcyjny – zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Obecnie SKO to nie tylko nauka oszczędzania, ale także praktycznej bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy i cyberbezpieczeństwa. W ramach programu PKO Bank Polski wspiera organizację lekcji, które prowadzą pracownicy banku. Dzieci uczą się także przedsiębiorczości i zasad działania gospodarki w praktyce dzięki spotkaniom z przedsiębiorcami. Zdobytą w ten sposób wiedzę można utrwalać dzięki internetowemu „Testowi wiedzy SKO”.

Dzieci wybierają nowe formy płatności

Wyniki badań przeprowadzonych przez agencję IQS na zlecenie PKO Banku Polskiego wśród rodziców i dzieci w wieku od 7 do 13 lat dostarczają cennych spostrzeżeń na temat korzystania z kont bankowych. Wskazują one, że najmłodsi klienci bankowi szczególnie cenią sobie możliwość dokonywania płatności za pomocą karty, natomiast dorośli skupiają się na możliwości kontroli nad wydatkami. Większość rodziców biorących udział w badaniu uważa, że dzieci w młodym wieku powinny mieć dostęp do własnych pieniędzy - służy to edukacji finansowej i nauczeniu ich wartości pieniądza, umiejętności zarządzania finansami oraz oszczędzania.

Badanie przeprowadzone w formie wywiadów online z udziałem 24 par rodzic-dziecko oraz poprzez 6 grup fokusowych z rodzicami (spotkania online, 6 uczestników, moderowane przez badacza) wykazuje również, że dzieci coraz wcześniej zaczynają rozumieć pojęcia związane z bankowością, takie jak bank, konto czy bankomat, choć większość z nich nie korzysta jeszcze z wypłat gotówki z bankomatu. W najmłodszej grupie wiekowej wyraźnie popularne stają się płatności BLIK oraz aplikacje mobilne banków. Te wnioski wskazują na ewolucję w podejściu dzieci do nowoczesnych rozwiązań bankowych już od wczesnych lat, co może mieć istotny wpływ na przyszłe nawyki finansowe.