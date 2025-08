Nabywcy mieszkań wstrzymują się z decyzjami?

Obniżenie po raz pierwszy od siedmiu miesięcy stóp NBP nie zwiększyło znacząco popytu na rynku mieszkaniowym - wynika z analizy Metrohouse i Credipass. W ocenie ekspertów wielu potencjalnych nabywców nadal zwleka z decyzją o zakupie w oczekiwaniu dobrego momentu.

Jak wynika z analizy, mimo że Rada Polityki Pieniężnej obniżając na początku lipca stopę referencyjną o 0,25 punktu procentowego do 5 proc., poprawiła warunki finansowania zakupów kredytem hipotecznym, klienci wciąż ostrożnie podchodzą do rynkowej oferty.

Wyniki Indeksu Popytu w Metrohouse i Credipass opracowanego przy udziale ekspertów portalu RynekPierwotny.pl wskazują, w I kwartale br. większa aktywność nowych klientów na rynku mieszkaniowym ograniczyła się do większej intensywności przeglądania dostępnej oferty, co jednak nie przekładało się na taki sam wzrost decyzji zakupowych.

Czekanie aż będzie jeszcze taniej

„Być może klienci oczekują kontynuacji spadków stóp, co w rezultacie pozwoli im osiągnąć wyższą zdolność kredytową, a tym samym umożliwi zakup nieruchomości o parametrach bardziej przystających do potrzeb gospodarstw domowych” - zauważył Marcin Jańczuk z Metrohouse.

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że część potencjalnych nabywców nadal oczekuje też spadków cen. Jednak porównanie obecnych cen tych sprzed roku wskazuje, że w większości miast nie widać znaczących obniżek. Jednocześnie podaż w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. W ocenie ekspertów gogactwo ofert, zarówno na rynku deweloperskim jak i wtórnym, paradoksalnie również skłania poszukujących do wstrzymywania się z decyzją o zakupie.

Nie rośnie poziom zakupów inwestycyjnych

Nie widać również zwiększenia zainteresowania zakupami inwestycyjnymi. „Oceniamy, że zaledwie co piąte mieszkanie jest obecnie nabywane w celach innych niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Coraz bardziej nasycony rynek najmu jest dużym wzywaniem dla inwestorów, którzy muszą uważniej śledzić specyfikę różniących się od siebie lokalnych rynków, aby zachować rentowność konkurencyjną w stosunku do innych produktów na rynku kapitałowym” - zaznaczył Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. Dodał jednak, że sektor nieruchomości wciąż jest uznawany za bezpieczne aktywo pozwalające zachować wartość pieniądza w czasie.

W Warszawie padł kolejny rekord cenowy

Dane portalu RynekPierwotny.pl pokazują, że na rynku deweloperskim Warszawy padł kolejny rekord cenowy. Stołeczna oferta przekroczyła bowiem średni poziom 18 tys. zł za m kw.

„Ważniejsza wydaje się jednak zmiana cenowa dotycząca Gdańska. Stolica Pomorza po raz kolejny okazała się miastem z najszybciej drożejącym nowym metrażem. Co więcej, tempo kwartalnych zmian cenowych przyspieszyło z 3,1 do 3,7 proc. Dlatego Gdańsk pod względem cen nowego metrażu znów zostawił w tyle Kraków i zbliżył się do Warszawy” - poinformował Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl.

Duży wzrost średniej gdańskiej ceny metra kw. wynikał głównie z rosnącego udziału w ofercie mieszkań kosztujących powyżej 20 tys. zł/m kw. Pod koniec czerwca 2025 r. takie lokale stanowiły już 31 proc. oferty gdańskich deweloperów. Analogiczny wynik Warszawy był niższy i wyniósł 24 proc, a w Krakowie 13 proc.

„W II kwartale 2025 r. to Gdańsk, a nie Warszawa przodował pod względem udziału sprzedażowego nowych mieszkań kosztujących powyżej 25 tys. zł/m kw” - dodał Prajsnar.

