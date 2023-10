PGE Obrót utworzy rezerwę z powodu obniżonej ceny prądu

PGE Obrót, spółka należąca do Grupy PGE, utworzy rezerwę w wysokości 291 mln zł, co zostanie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym koncernu za 9 miesięcy tego roku, z powodu wprowadzenia obniżonej ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, a wynikającej z rozporządzenia resortu klimatu i środowiska – poinformował koncern w komunikacie. Efektem tej decyzji będzie niższa wartość EBITDA Grupy.

„Rozporządzenie wprowadza mechanizm obniżenia kwoty zobowiązań gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 r. Na podstawie przepisów Rozporządzenia kwota płatności klienta z grupy taryfowej G11 wykorzystującego energię na potrzeby gospodarstwa domowego, który spełni jeden z warunków określonych w Rozporządzeniu, z tytułu zakupu energii elektrycznej w 2023 r. ma zostać obniżona o 125,34 zł” – czytamy w komunikacie.

Jak czytamy w komunikacie spółka z Grupy PGE „zidentyfikowała konieczność utworzenia rezerwy w wysokości 291 mln zł w sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy” (zakończony 30 września 2023 r.) i przełoży się to na obniżenie wyniku EBITDA Grupy w tej samej kwocie.

Zgodnie z przyjętym we wrześniu rozporządzeniem sprzedawcy energii elektrycznej muszą – w swoich rozliczeniach z klientami - uwzględnić 12 proc. obniżkę rachunku, czyli o mniej więcej 120 zł. Rozliczenie obniżki ma nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż na ostatniej fakturze za 2023 r. Jednak, żeby skorzystać z obniżki, odbiorca musi spełnić jeden z wymienionych w rozporządzeniu warunków. Te warunki to: zmniejszenie o 5 proc. zużycia prądu w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.; potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej; wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną; zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach przez niego świadczonych; bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia. Rozporządzenie przewiduje, że jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r.

Jak informuje PGE ostateczna wysokość rezerwy, którą utworzy spółka PGE Obrót, zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany przez PGE 21 listopada 2023 r.

