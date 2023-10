Ponad 16 tys. klientów zmieniło sprzedawcę prądu

W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku decyzję o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej podjęło ponad 16 tys. odbiorców – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Łącznie od 2007 r., czyli odkąd można zmienić sprzedawcę energii elektrycznej, zdecydowało się na to prawie milion konsumentów.

W sumie w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku sprzedawcę prądu zmieniło 10 tys. odbiorców indywidualnych, czyli z grupy G i 6 tys. konsumentów z grup odbiorców biznesowych (A,B,C).

Chodzi o decyzję rządu o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie ubiegłorocznych taryf przy określonych limitach zużycia prądu. Pierwotnie – zgodnie z przyjętymi w 2022 r. przepisami – poziom zużycia energii elektrycznej z niższymi cenami obejmował 2 000 kWh rocznie dla gospodarstw domowych; 2 600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami i 3 000 kWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Później limity te zwiększono o 1 000 kWh, czyli odpowiednio do 3 000 kWh rocznie; 3 600 kWh rocznie i 4 000 kWh.

Według danych URE, od 2007 r. - czyli odkąd klienci mogą wybrać dostawcę prądu - sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło w sumie ponad 988 tys. odbiorców, z czego ponad 752 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a ponad 236 tys. z grupa taryfowych A, B i C, czyli biznesowych.

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od sierpnia 2022 r. do sierpnia 2023 r. / autor: URE

„Wzrost liczby zmian sprzedawcy w styczniu w grupach odbiorców A,B i C występuje co roku i jest spowodowany kumulacją umów z roku ubiegłego, które wchodzą w życie od stycznia. Może również wynikać ze strategii zakupowej odbiorców. Znaczący wzrost liczby zmian we wrześniu 2022 r. dotyczył odbiorców w gospodarstwach domowych. Jak wskazywało jedno z przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii kumulacja zmian we wrześniu ubiegłego roku mogła wynikać z wprowadzonych wcześniej zmian regulacji dotyczących prosumentów (w związku z wprowadzeniem systemu net billingu)” – komentuje prezentowany wykres URE.