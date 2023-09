15 tys. klientów zmieniło sprzedawcę prądu

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku decyzję o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej podjęło ponad 15 tys. odbiorców – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

W sumie w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku sprzedawcę prądu zmieniło 9,3 tysiąca odbiorców indywidualnych, czyli z grupy G i 5,8 tys. konsumentów z grup odbiorców biznesowych (A,B,C).

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od lipca 2022 r. do lipca 2023 r. / autor: URE

„Jak pokazują dane URE, indywidualni konsumenci decydowali się na zmianę sprzedawcy energii, pomimo wprowadzenia w tym roku przez ustawodawcę szczególnych rozwiązań dla odbiorców w gospodarstwach domowych” – zwraca uwagę Urząd.

Chodzi o decyzję rządu o zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie ubiegłorocznych taryf przy określonych limitach zużycia prądu. Pierwotnie – zgodnie z przyjętymi w 2022 r. przepisami – poziom zużycia energii elektrycznej z niższymi cenami obejmował 2 000 kWh rocznie dla gospodarstw domowych; 2 600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami i 3 000 kWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Później limity te zwiększono o 1 000 kWh, czyli odpowiednio do 3 000 kWh rocznie; 3 600 kWh rocznie i 4 000 kWh.

Od 2007 r., czyli od momentu, kiedy można zmienić sprzedawcę prądu, zdecydowało się na to w sumie ponad 987 tys. odbiorców, z czego ponad 751 tys. to odbiorcy indywidualni (grupy taryfowe G), a ponad 236 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.

Z danych Urzędu wynika także, że z wolnorynkowych ofert energii elektrycznej, takich których cenniki nie są zatwierdzane przez prezesa URE, korzysta 40 proc. gospodarstw domowych, czyli 6,5 mln klientów.

URE przypomina, że od lipca 2021 r. – w stosunku do odbiorców indywidualnych - obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door”. Tym samym przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z tymi odbiorcami (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Nie oznacza to jednak, że zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

rb