Estonia wyda bony uchodźcom z Ukrainy

1500 mieszkających w Estonii uchodźców z Ukrainy otrzyma od Estońskiego Czerwonego Krzyża bony o wartości 50 euro na zakup artykułów pierwszej potrzeby - poinformowała organizacja. Estońskie media podały, że w kraju rośnie bezrobocie wśród ukraińskich uchodźców, a duża część z nich pracuje poniżej swoich kwalifikacji.

Do otrzymania bonów kwalifikują się osoby, które przybyły do Estonii po rozpoczęciu przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie. Ponadto uchodźcy ci muszą mieć albo ukończone 65 lat, albo należeć do niepełnego gospodarstwa domowego z co najmniej dwójką dzieci poniżej 18. roku życia. Uprawnione są też osoby niepełnosprawne.

CZYTAJ:

PiS nieustannie z przewagą - nowe dane z PKW!

Biden: Polska będzie kolejna po Ukrainie

„W Estonii rośnie bezrobocie wśród ukraińskich uchodźców, a większość z pracujących Ukraińców zatrudnionych jest na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji” - podała w ubiegłym tygodniu telewizja ERR.

Think tank Foresight Center obliczył, że dwie trzecie z przebywających w Estonii i zdolnych od pracy uchodźców z Ukrainy jest na bezrobociu, a liczba ta w najbliższej przyszłości wzrośnie.

Jednym z głównych problemów, z którym borykają się w Estonii Ukraińcy, jest bariera językowa.

W kraju przebywa obecnie ponad 40 tys. ukraińskich uchodźców, z czego co najmniej 8400 to dzieci i młodzież uczęszczająca do estońskich przedszkoli i szkół.

PAP/ as/