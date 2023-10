Tusk dokończy CPK?

Powiedzcie wyborcom, że przeprowadziliście wielki audyt projektu CPK, wykryliście tsunami niegospodarności, pogoniliście pisowców z zarządu, ale teraz już jest dobrze, skala inwestycji została urealniona i łąka pod Baranowem na lotnisko się nadaje. I budujcie CPK jak najszybciej - z redaktorem naczelnym Obserwatora Gospodarczego Filipem Lamańskim rozmawia Grzegorz Sroczyński z portalu gazeta.pl.

Jak zauważa Filip Lamański, lotnisko w Baranowie to jeden z kilku projektów infrastrukturalnych, które powinny być ponadpartyjne.

-Trzeba zrobić audyt i budować dalej port komunikacyjny - podkreśla redaktor naczelny Obserwatora Finansowego.

I dodaje: Mówienie o gigantomanii to jakiś absurd. Centralny Port Komunikacyjny w pierwszej fazie będzie obsługiwać 40-45 mln pasażerów rocznie, czyli byłoby jedenastym lotniskiem w Europie, a Polska to piąta gospodarka Unii Europejskiej. Gdzie tu gigantomania? Zwyczajne lotnisko dostosowane do potrzeb kraju tej wielkości co nasz.

Czytaj też: Od listopada zmiana dla wystawiających recepty na bezpłatne leki

Czytaj też: Bank Światowy przewiduje spadek cen ropy

wiadomości.gazeta.pl/kp