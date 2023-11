Sukces bankowości korporacyjnej Banku Pekao

Trzeci kwartał 2023 r. obfitował w wiele ciekawych transakcji, co w połączeniu z nieustanną koncentracją na pogłębianiu relacji z klientami, pozwoliło na osiągnięcie znakomitych wyników finansowych w obszarze bankowości korporacyjnej Banku Pekao – informuje na Linkedin Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Udało się je osiągnąć dzięki świetnej pracy i profesjonalizmowi naszego zespołu. Jestem przekonany, że jest to zasługą konsekwentnie budowanej wiedzy i możliwości naszego pionu oraz świadczy o silnych fundamentach bankowości korporacyjnej Bank Pekao S.A. – pisze Jerzy Kwieciński

Jak informuje Jerzy Kwieciński, po 3 kwartałach 2023 roku, zysk brutto Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wzrósł o ponad 24 proc. r/r, co dowodzi stabilności oraz zdolności do osiągania wyjątkowych sukcesów nawet w trudnych warunkach rynkowych. Co równie ważne, w tym okresie udało nam się generować wysoki zwrot na kapitale (ROE).

To potwierdza naszą zdolność do odpowiedzialnego zarządzania kapitałem, efektywnego generowania wartości oraz istotnie przyczynia się do realizacji strategii Banku Pekao. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć i zobowiązani do dalszego doskonalenia jakości świadczonych usług. Dziękuję niezastąpionemu zespołowi za pracę, a naszym Klientom za okazane zaufanie – pisze Jerzy Kwieciński.

Linkedin/RO