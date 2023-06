Gala "Gazety Bankowej": TechnoBiznes 2023 i Najlepszy Bank

„Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych oraz najlepszych produktów dostępnych obecnie na rynku. Wręczenie statuetek Lider 2022 i Hit 2023 odbyło się 28 czerwca na Gali TechnoBiznes 2023, która została zorganizowana w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W tym roku po raz 21. ogłoszono i wyróżniono firmy i projekty w konkursie Lider Technobiznesu oraz po raz 16. wybrano technologiczne HITy. Natomiast po raz 31. nagrodzono najlepsze banki w Polsce.

Rok 2022 i 2023 to przede wszystkim rok stabilizacji po czasach ogromnej niepewności i nieprzewidywalnych wydarzeniach związanych ze skutkami pandemii. Polska gospodarka sprawnie funkcjonuje mimo wpływu wojny za wschodnią granicą i to widzimy też w wynikach raportowanych w konkursowych zgłoszeniach zarówno przez firmy technologiczne, instytucje ubezpieczeniowe, jak i banki.

Konkursy Gazety Bankowej to coś więcej niż tylko nagrody i wyróżnienia. To przede wszystkim możliwość przedstawienia, poznania i uhonorowania ludzi i firm, którzy – w przypadku konkursu TechnoBiznes - przyczyniają się do technologicznego rozwoju naszego kraju, oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami, mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.

W skład kapituły w tym roku weszli:

• Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji

• Justyna Orłowska, Szef Centrum GovTech; Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

• Prof. Andrzej Gospodarowicz, Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

• Dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Szkoła Główna Handlowa

• Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

• Dr hab. Zbigniew Krysiak, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucje Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Schumana

• Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

• Romuald Orzeł, Prezes Zarządu Grupy Medialnej Fratria

• Maciej Wośko, redaktor naczelny, Gazeta Bankowa

• Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego, Gazeta Bankowa

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursów Techno Biznes objęły:

• govTech Polska

• Ministerstwo Rozwoju i Technologii

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy dzisiejszego wydarzenia:

• Partner złoty: PKN Orlen

• Partner główny: Accenture, KGHM

• Partner: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Liczba zgłoszeń w konkursie z każdym rokiem się zwiększa. W tym roku otrzymaliśmy ponad 60 zgłoszeń pretendujących do tytułu Lidera, za chwilę dowiemy się, które firmy wdrożyły w ubiegłym- 2022 roku, najbardziej interesujące rozwiązania, zyskując tym samym najwyższe uznanie kapituły konkursowej, powiedział redaktor naczelny Gazety Bankowej Maciej Wośko.

Wyróżnieni w kategorii BANKOWOŚĆ:

• VeloBank S.A. za Nowy system CRM do hiperpersonalizacji relacji z klientem

• Bank Pekao s.a. za Omnibank CRM – pierwszy bankowy marketing w czasie rzeczywistym w chmurze obliczeniowej

• Santander Bank Polska za Czeki BLIK jako sposób dystrybucji środków w ramach wsparcia humanitarnego

• PKO Bank Polski za Wsparcie RPA w realizacji ustawowych wakacji kredytowych

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA za eWnioski

Nagrody w kategorii Bankowość

Miejsce 3. w kategorii Bankowość zajmuje: PKO Bank Polski za rozwiązanie: PKO Bank Polski w Metawersum – wirtualna PKO Rotunda

Metawersum to termin, który rozpala liczne dyskusje ekspertów i jest wskazywany jako jeden z wiodących trendów związanych z rozwojem internetu. Dla PKO Banku Polskiego to pierwszy etap wieloletniego programu nabywania dojrzałości w obszarze dla doświadczania Internetu przyszłości.

Miejsce 2. W kategorii Bankowość zajmuje ING Bank Śląski za projekt Weryfikacja behawioralna na urządzeniach mobilnych

Weryfikacja behawioralna to technologia, która analizuje zachowania użytkowników podczas korzystania z bankowości internetowej na smartfonie.

Miejsce 1. W kategorii Bankowość statuetkę otrzymuje ALIOR BANK S.A. za : InfoNina i Speech Analytics w ramach projektu Platforma AI

Projekt Platforma AI, wprowadzający sztuczną inteligencję w struktury organizacji. W ramach projektu stworzono dwa osobne rozwiązania: bota o imieniu InfoNina, oraz platformę do analizy rozmów w call center Speech Analytics.

Alior Bank / autor: Fratria

Nagrody Lider 2022 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

Wyróżnienia w konkursie Lider 2022 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe przyznano aż czterem rozwiązaniom:

• Simpl.rent za Ubezpieczenie płatności czynszu na rynku najmu

• PKO Leasing za Wideoweryfikację klientów w procesie leasingowym za pośrednictwem platformy Autenti

• Fair Place Finance S.A. za projekt WealthSeed

• Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA za Generali Vitality

Miejsce 3. w tej kategorii zajmuje Santander Leasing SA za BioPodpis Naturalnie, że podpisane!

Rozwiązanie do obsługi podpisu biometrycznego. Unikalna integracja z usługą Zaufanej Strony Trzeciej, która w przejrzysty sposób zarządza kluczem odszyfrowującym biometrię zebraną w trakcie podpisywania. W celu zabezpieczenia autentyczności pochodzenia oraz integralności podpisu biometrycznego, jak i czasu jego złożenia, zostało ono zintegrowane z kwalifikowanymi usługami zaufania.

Miejsce 2. W kategorii Ubezpieczenia i Inne instytucje finansowe zostało przyznane firmie PKO Leasing za PKO Leasing Online

Rozwiązanie ułatwiające procedury. Cyfrowe, omnikanałowe rozwiązanie do zawierania transakcji leasingowych. Przedsiębiorca korzysta ze sfinansowania leasingiem zakupionego przedmiotu w dogodnym miejscu i czasie. Dostawca otrzymuje proste wdrożenie opcji finansowania leasingiem w punktach sprzedaży i sklepach internetowych

Miejsce 1. W kategorii Ubezpieczenia i Inne instytucje finansowe zajmuje Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA za Interaktywną porównywarkę zakresów ubezpieczeń

Narzędzie, dzięki botom, pozwala zespołom wsparcia sprzedaży i produktowym na szybki dostęp do aktualnych porównań ogólnych warunków ubezpieczeń wiodących ubezpieczycieli. Dostęp do takich danych przekłada się na wzrost efektywności w wielu obszarach: rozwoju wiedzy produktowej, monitoringu rynku, analizach produktowo-ofertowych.

Lider 2022 kategorii Gospodarka 4.0.

Wyróżnienia w konkursie Lider 2022 w kategorii Gospodarka 4.0. otrzymały:

• firma CarsmileS.A. za OTOMOTO PAY – aplikacja Scan&Buy

• PKP INTERCITY za Dynamiczny system sprzedaży i aplikację mobilną

• PKN Orlen za Rekomendacje Real_Time & Campaign Management

Oto liderzy technologiczni w tej kategorii.

Miejsce 3. W konkursie Lider 2022 w kategorii Gospodarka 4.0 zajmuje PGE Systemy S.A. za projekt Wsparcie Obszaru Technologicznego (wOT)

Rozwiązanie wOT jest odpowiedzią grupy PGE na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem na styku technologii operacyjnej i technologi komunikacyjnej i informacyjnej, a także zmieniających się uwarunkowań prawnych

Miejsce 2. W kategorii Gospodarka 4.0 zajmuje Poczta-Polska S.A. za projekt e-Doręczenia w Poczcie Polskiej

Poczta Polska wdrożyła jako pierwsza w Polsce rejestrowane doręczenie elektroniczne tj. innowacyjne rozwiązanie do wymiany korespondencji, dostępne dla wszystkich obywateli, firm oraz podmiotów publicznych, nie funkcjonujące wcześniej w naszym kraju.

Miejsce 1. W konkursie Lider 2022 w kategorii Gospodarka 4.0 zajmuje PKN Orlen za System innowacyjnych rozwiązań na stacjach paliw

System innowacyjnych rozwiązań na stacjach paliw składa się z następujących projektów: systemu dynamicznego zarządzania cenami z uwzględnieniem elektronicznych etykiet cenowych zasilanych ogniwami perowskitowymi; digitalizację procesów HACAP z uwzględnieniem automatycznego mierzenia temperatury w lodówkach i chłodniach; displayów holograficznych służących jako innowacyjne nośniki reklamy oraz interaktywnego Wideobota wykorzystywanego do promocji oferty MIKROFLOTY.

HIT ROKU 2023

Przypominam, że tegoroczne HITY wręczamy już po raz 16. To konkurs, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych ofert IT (produktów, rozwiązań, usług) skierowanych do firm i instytucji z kategorii: bankowość, ubezpieczenia i inne instytucje finansowe – to rozwiązania, które zdaniem Kapituły mają szanse stać się HITAMI w tym roku, wskazując kierunki rozwoju technologii w kolejnym roku, mówi Maciej Wośko.

Hity Roku 2023 / autor: Fratria

Rekomendację w konkursie Hit Roku 2023 w kategorii Bankowość uzyskały rozwiązania:

Oto twórcy i przedstawiciele rekomendowanych rozwiązań:

• BS Solution (wersja 1.0) zgłoszone przez konsorcjum dwóch firm: I-BS.pl Sp. o.o. oraz HEUTHES Sp. z o.o.

• Platforma Biotmetrii Behawioralnej BIK, której twórcą jest Biuro Informacji Kredytowej S.A

• Ekologiczny Bank – digitalizacja procesów w bankowości spółdzielczej firmy Hitachi Europe

• Santander.pl – najszybsza strona bankowa w Polsce firmy e-Point S.A

Nagroda Hit Roku 2023 w kategorii Bankowość

• BS Solution (wersja 1.0) firm: I-BS.pl Sp. Z o.o. oraz HEUTHES Sp. z o.o.

Centralnym elementem rozwiązania jest system produktowo-księgowy agregujący dane i integrujący je z nowoczesnymi kanałami dystrybucji, takimi jak bankowość internetowa oraz bankowość mobilna.

• Platforma Biotmetrii Behawioralnej BIK, firmy Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Platforma Biometrii Behawioralnej BIK to system bezpieczeństwa bazujący na biometrycznym profilu zachowania klientów. Technologia wykorzystana w platformie pozwala na identyfikację oszusta w czasie rzeczywistym niezależnie od aplikacji czy urządzenia z jakiego korzysta.

• Ekologiczny Bank – digitalizacja procesów w bankowości spółdzielczej firmy Hitachi Europe

W Polsce rocznie wystawia się 1,5 mld papierowych faktur, co oznacza wycinkę 255 000 drzew, zużycia 120 000 MWh energii elektrycznej oraz ok. 6,6 mld litrów wody. W odpowiedzi na te wyzwania firma Hitachi inwestuje w rozwiązania zmniejszające ślad węglowy i zwiększające ekologiczność instytucji. Opracowano rozwiązanie do zarządzania dokumentacją i automatyzacją procesów, które wpisuje się w strategię polskiej bankowości spółdzielczej.

Rekomendację i Nagrodę Hit Roku 2023 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

• Digital Leasing Platform firmy Altkom Software & Consulting Sp. z o.o.

Rozwiązanie dla firm leasingowych, których celem jest zwiększenie udziału portfela usług świadczonych kanałami cyfrowymi. Umożliwia oferowanie produktów we wszystkich kanałach sprzedaży, tj. online, mobilnym, partnerskim oraz mieszanym. Rozwiązanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także ułatwia integrację z każdym systemem, w każdym środowisku i w każdej domenie

Dodatkowo redakcja Gazety Bankowej postanowiła też przyznać nagrodę specjalną w tegorocznych konkursach technologicznych instytucji, która łączy technologię z ochroną zdrowia, przyszłość z decyzjami, które podejmujemy dziś.

Wyróżnienie redakcji „Gazety Bakowej” TechnoBiznes 2023 za opracowanie polskiej terapii CAR-T otrzymuje Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych, największa w Europie i trzecia na świecie firma zajmująca się bankowaniem krwi pępowinowej, rozpoczęła badania kliniczne nad lekiem na nowotwory w technologii CAR-T. Opracowanie nowatorskiej terapii było możliwe dzięki zaawansowanej bazie laboratoryjnej i świetnemu zespołowi badaczy. Prace prowadzone są w Warszawie.

CAR-T łączy zdobycze terapii komórkowej i inżynierii genowej. Pobrane od chorego pacjenta komórki poddawane są odpowiednim modyfikacjom a następnie podawane mu w formie specjalnego preparatu. Zmodyfikowane komórki odnajdują i niszczą komórki nowotworowe, co pozwala wyleczyć np. białaczkę.

NAJLEPSZY BANK 2023

Oto skład kapituły konkursowej:

• prof. Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego

• prof. Grażyna Ancyparowicz – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

• prof. Małgorzata Zaleska – przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, SGH

• Krystyna Majerczyk-Żabówka – prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

• prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• prof. Andrzej Gospodarowicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

• prof. Konrad Raczkowski – Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego

• prof. Jerzy Żyżyński – Uniwersytet Warszawski

• dr hab. Dominik Bierecki – Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie; Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy w Gdyni

• Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

• Zdzisław Sokal – Doradca prezydenta RP

A także

• Romuald Orzeł – Prezes zarządu Grupy Medialnej Fratria

• Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”

• Stanisław Koczot – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”

Najlepszy Bank Spółdzielczy 2023 roku

III MIEJSCE– zajmuje Bank Spółdzielczy w Jaworze

II MIEJSCE – zajmuje Bank Spółdzielczy w Brodnicy

I MIEJSCA w kategorii najlepszy Bank Spółdzielczy 2023 roku jest Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Najlepszy Bank 2023 roku w kategorii Bank Komercyjny

III miejsce w kategorii Bank Komercyjny zajmuje Alior Bank

II miejsce w kategorii Bank Komercyjny zajmuje BNP Paribas Bank Polska

I miejsce kategorii Bank Komercyjny należy do BANK PEKAO SA

Bankowy Menedżer Roku 2022

Laureatem konkursu Bankowy Menedżer Roku 2022 w kategorii Bank Spółdzielczy zostają ex aequo:

Pani Beata Hamkało – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz Pan Tomasz Styczyński – Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Pani Beata Hamkało – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze / autor: Fratria

