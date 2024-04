Kara dla TVN24. Chodzi o "wulgarne treści"

W audycji „Szkło kontaktowe”, wyemitowanej w programie TVN 24 w dniu 15 maja 2023 r. doszło do rozpowszechniania wulgarnych treści, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 7 ustawy o radiofonii i telewizji - uznała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakładając na stację karę niemal 20 tys. zł.

Wulgarny komentator

„Ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na nadawców obowiązek dbania o poprawność języka i przeciwdziałanie jego wulgaryzacji. W dniu 15 maja 2023 r, o godz. 22.00 TVN 24 nadał audycję z cyklu pt. +Szkło kontaktowe+, w której wieloletni, stały, znany dobrze odbiorcom komentator wypowiedział niecenzuralne słowo. Widzowie, zaskoczeni i zażenowani wulgarną wypowiedzią komentatora, przesłali do KRRiT skargi, wyrażając swoje oburzenie” - napisała KRRiT w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Rady.

Agresja słowna

„Rozpowszechnianie przekazów zawierających wulgaryzmy prowadzi do propagowania niecenzuralnego słownictwa oraz sprzyja utrwalaniu nieakceptowalnych zachowań społecznych. Stanowi to naruszenie art. 18 ust. 7 ustawy o radiofonii i telewizji i jest podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie ukarania nadawcy karą pieniężną na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy. Po analizie szkodliwości naruszenia, które zostało uznane za wyższe niż znikome, Przewodniczący KRRiT podjął decyzję o nałożeniu na spółkę TVN SA kary pieniężnej w wysokości 19 526,45 zł, co stanowi jedną dziesięciotysięczną jej ustawowego, maksymalnego wymiaru, liczonego jako 10 % od przychodu, który wyniósł 1 952 645 000 zł.” - napisano.

KRRiT przypomniała, że stwierdzenie naruszenia przepisu art. 18 ust. 7 jest obligatoryjną podstawą do nałożenia na nadawcę kary pieniężnej, a w art. 53 ust. 1 nie uzależnia się nałożenia kary od całościowej oceny działalności programowej nadawcy.

Nadawcy przysługuje odwołanie od decyzji do sądu.

pap, jb