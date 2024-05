PK zbada pożary. Osobne postępowanie dot. Marywilskiej

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przejął do dalszego prowadzenia dwa postępowania dotyczące pożarów, do których doszło w kwietniu i maju br. w Warszawie, w tym pożaru hali targowej Marywilska 44.

Śledztwo w sprawie Marywilskiej jest wymagające chociażby z uwagi na dużą liczbę poszkodowanych, a więc potencjalnych świadków. Jednak w drugim postępowaniu pięciu podejrzanym postawiono już zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. „Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – zaznaczył prokurator Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej. Podkreślił, że z uwagi na dobro i charakter śledztw oraz prowadzone czynności procesowe, prokuratura nie udziela szczegółowych informacji dotyczących przebiegu postępowania.

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym

„New York Times” napisał dziś rano, że za serią podpaleń, która przetoczyła się ostatnio przez Europę, stoi rosyjski wywiad wojskowy GRU (Główny Zarząd Wywiadowczy). Działania sabotażowe mają osłabić wsparcie dla Ukrainy ze strony tych krajów. Gazeta powołuje się przy tym na zachodnie służby wywiadowcze.

Tymczasowe biuro zarządcy już działa

W poniedziałek kupcy, którzy ucierpieli w pożarze Marywilskiej 44 zgromadzili się przy spalonej hali. W kontenerach otworzyło się tymczasowe biuro zarządcy terenu, gdzie przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek o zwrot kaucji i części czynszu. W drugim pomieszczeniu mogli podpisać nową umowę najmu i wylosować numer boksu na tymczasowym targowisku, które powstanie na parkingu sąsiadującym ze spaloną halą. Ma ono być podzielone na strefy, np. wietnamską, chińską, z małym AGD, z odzieżą itp.

Hala przy Marywilskiej, w której znajdowało się niemal 1,4 tys. punktów usługowych, spłonęła 12 maja. Pomoc kupcom zaproponował ratusz w ramach projektu „Odbuduj swoją przyszłość”. Zakłada on dofinansowanie wypłacanych wynagrodzeń kwotą 2121 zł brutto miesięcznie na każdego pracownika (przy zatrudnieniu na część etatu dofinansowanie będzie proporcjonalnie niższe). Wsparcie obejmie trzy miesiące, począwszy od czerwca. Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 czerwca 2024 roku.

Poszkodowani kupcy mogą też skorzystać z pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Jeszcze w czerwcu powinna być gotowa część tymczasowej kontenerowej hali dla kupców, którzy stracili swoje stanowiska w pożarze centrum przy ul. Marywilskiej, a w lipcu obiekt ma zostać ukończony. Dzierżawca terenu deklaruje, że będzie chciał odbudować strawione przez ogień budynki kompleksu handlowego. Szacuje, że może to potrwać około roku.

