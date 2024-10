Kupcy wrócili na Marywilską, ale nie są zachwyceni

Kilka tygodni temu na parkingu tuż przy spalonym centrum handlowym Marywilska 44 ustawiono tymczasowe kontenery, z których sprzedawcy mają prowadzić handel do czasu odbudowy obiektu. Klientów jest jednak jak na lekarstwo, a teren nie jest zadaszony, co wcześniej zapowiadano. W efekcie niektórzy kupcy już zdążyli się wyprowadzić.

Przypomnijmy, że ogień w CH Marywilska 44 pojawił się w niedzielny poranek 12 maja br. Gigantyczny kompleks płonął niemal doszczętnie, a handlujący tam kupcy z dnia na dzień stracili dorobek całego życia. Po kilku miesiącach wrócili do tymczasowych kontenerów, które ustawiono na parkingu przy spalonym obiekcie.

Dzierżawa tańsza o 95 proc.

Jak pisze wyborcza.pl, miasto stołeczne Warszawa, będące właścicielem terenu, zgodziło się na bardzo znaczące obniżenie opłaty dzierżawy pobieranej od firmy Mirbud, która prowadzi centrum. Teraz opłata ma sięgać zaledwie 5 proc. kwoty inkasowanej przed pożarem. Chodziło o to, żeby kupcy również płacili zdecydowanie mniej za wynajem boksów i mogli dzięki temu szybciej stanąć na nogi.

Znikające obniżki

Kupcy, którzy rozmawiali z „GW”, podkreślają jednak, że i tak są obciążani wysokimi kosztami. Miesięczna opłata za wynajem boksu wynosić ma tysiąc złotych netto, a po roku przewidziano 100-proc. podwyżkę. Do tego dochodzi też 4 tys. zł kaucji i podatek oraz koszty eksploatacji w wysokości 450 zł miesięcznie.

Znikające zadaszenie

Handlarze mieli usłyszeć zapewnienia, że teren zostanie zadaszony, co w kontekście nadchodzącej zimy wydaje się szczególnie istotne. Mirbud utrzymuje jednak, że nie zgodzi się na to straż pożarna. Dopuszczalna jest za to budowa zadaszenia przed wejściem do kontenerów, ale kupcy musieliby współfinansować taką inwestycję – tyle, że nie mają na to pieniędzy.

Znikający klienci

Ponadto narzekają na brak klientów. Niektórzy w ogóle nie chcieli słyszeć o handlu w kontenerach i wynajęli halę w kompleksie Global Expo przy ul. Modlińskiej 6D (nieco ponad 5 km od dotychczasowej lokalizacji). Handel w tym miejscu ruszył właśnie dziś, tj. 12 października br.

Co dalej?

Hala przy Marywilskiej 44 ma zostać odbudowana. Nowa koncepcja targowiska powinna być znana do końca roku, a prace budowlane potrwają około 9 miesięcy.

Oprac. GS

