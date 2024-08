Minister finansów: "euro w Polsce? Temat zastępczy"

Wprowadzenie euro w Polsce to temat zastępczy - podkreślił w niedzielę minister finansów Andrzej Domański podczas Campusu Polska Przyszłości.

Minister został zapytany przez jednego z uczestników Campusu o to, kiedy Polska przyjmie walutę euro.

„Polska w tej chwili nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro. Zajmijmy się wzmocnieniem polskiej gospodarki, dzięki czemu będziemy spełniać kryteria konwergencji (…). W tej chwili jest to moim zdaniem temat zastępczy” – powiedział Domański.

Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Spośród krajów, które w 2004 r. dołączyły do Unii Europejskiej, euro przyjęły Cypr, Estonia, Malta, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia. Przy swoich dotychczasowych walutach zostały: Czech, Polska, Węgry.

PAP, sek

