Euro? Sofia ma zielone światło od Brukseli

Komisja Europejska poinformowała w środę, że Bułgaria spełniła kryteria i może wstąpić do strefy euro 1 stycznia 2026 r. Zostanie wówczas 21. krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązuje wspólna waluta.

Zgodnie z oceną wydaną przez KE na wniosek bułgarskich władz Bułgaria spełniła cztery tzw. kryteria konwergencyjne. To kluczowy krok na drodze tego kraju do przyjęcia euro. Ostateczną decyzję podejmą kraje członkowskie w Radzie UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na posiedzeniu KE 4 czerwca 2025 / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

„Za sprawą euro gospodarka Bułgarii stanie się silniejsza, będzie mieć większą wymianę handlową z partnerami strefy euro oraz większe bezpośrednie inwestycje zagraniczne, z dostępem do finansów, wysokiej jakości miejsc pracy i realnych dochodów. Bułgaria zajmie też należne jej miejsce w podejmowaniu decyzji w samym sercu strefy euro. Gratulacje, Bułgario!” - przekazała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Cztery kryteria otwierające drogę do euro

Kryteria konwergencyjne to: stabilność cen (niska inflacja), stabilne finanse publiczne (deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB), stabilność kursu walutowego (udział w tzw. mechanizmie ERM II przez co najmniej dwa lata bez poważnych zaburzeń kursowych) i zbieżność długoterminowych stóp procentowych (średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa może być wyższa o maksymalnie 2 pkt proc. od średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji).

Pomimo zabiegów władz Bułgarii o dołączenie do strefy euro bułgarskie społeczeństwo pozostaje mocno podzielone w tej kwestii. Z badania opublikowanego w styczniu przez bułgarskie radio BNR wynika, że 57,1 proc. Bułgarów jest przeciwnych przyjęciu euro, a wprowadzenie wspólnej waluty popiera 39 proc. Z kolei w badaniu Eurobarometr z października i listopada 2024 roku za przyjęciem euro opowiedziało się 46 proc. Bułgarów, o 9 pkt procentowych więcej niż we wcześniejszym pomiarze. W obu badaniach przyjęciu wspólnej waluty sprzeciwiło się również 46 proc.

Demonstracja opozycji w Sofii przeciw akcesowi Bułgarii do strefy euro / autor: PAP/EPA/VASSIL DONEV

Bułgaria w poczekalni od 2020 r.

10 lipca 2020 r. Bułgaria przystąpiła do mechanizmu ERM II, który nazywany jest „poczekalnią strefy euro”. Od tego czasu kurs bułgarskiego lewa został powiązany z euro. W lutym br. Bułgaria wystąpiła do KE o sporządzenie specjalnego sprawozdania z konwergencji w celu przyjęcia euro w 2026 r. Sprawozdanie to KE opublikowała w środę.

Początkowo Bułgaria zakładała przyjęcie wspólnej waluty 1 stycznia 2024 r., termin ten został jednak przesunięty. Powodem była wysoka inflacja, wynikająca z pandemii i wojny w Ukrainie, oraz brak gotowości politycznej, w tym brak stabilnej, popierającej euro większości w bułgarskim parlamencie.

Za przyjęciem wspólnej waluty opowiada się premier Rosen Żelazkow. W jego ocenie wejście do strefy euro „zagwarantuje bezpieczeństwo bułgarskich konsumentów również po wprowadzeniu euro„. Przeciwny przyjęciu wspólnej waluty jest prezydent Rumen Radew, a także kilka partii nacjonalistycznych. Na początku maja Radew ogłosił, że zamierza przeprowadzić ogólnokrajowe referendum w celu opóźnienia przystąpienia kraju do strefy euro.

Większość Bułgarów jest przeciw zastąpieniu lewa przez euro / autor: PAP/EPA/VASSIL DONEV

Bułgaria przystąpiła do UE w 2007 r., a na początku br. stała się pełnoprawnym członkiem strefy Schengen, gwarantującej swobodę przepływu m.in. osób i towarów.

Jeśli zgodnie z planem Bułgaria wejdzie do strefy euro na początku przyszłego roku, będzie drugim po Chorwacji krajem członkowskim, który zrobił to w ciągu ostatniej dekady.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy złoto może kosztować 16 000 dol. za uncję?

Do centrum Paryża znów można wjechać starym autem

Ten nawyk może „skurczyć” mózg

»»wPolsce24 odnotowuje najszybszy wzrost oglądalności wśród telewizji informacyjnych – oglądaj telewizję wPolsce24!