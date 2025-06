Przesądzone! Strefa euro się powiększa

Ministrowie finansów państw UE zgodzili się w piątek na przystąpienie Bułgarii do strefy euro 1 stycznia 2026 r. Z początkiem przyszłego roku Bułgaria zostanie 21. państwem UE w eurolandzie.

Aby wprowadzić euro, państwo musi spełnić tzw. kryteria konwergencji. O tym, czy dane państwo może przyjąć wspólną walutę, decydują kraje członkowskie na podstawie oceny Komisji Europejskiej. KE oceniła pozytywnie wysiłki Bułgarii 4 czerwca.

Kwestię wejścia Bułgarii do strefy euro omówią przywódcy państw członkowskich na szczycie w przyszłym tygodniu w Brukseli.

Finalizacja prawnego procesu wprowadzania Bułgarii do strefy euro zakończy się przyjęciem trzech aktów prawnych przez kraje członkowskie; mają one zostać przyjęte w lipcu. Umożliwi to Bułgarii wprowadzenie euro do obiegu 1 stycznia 2026 r.

Oprócz Bułgarii poza strefą euro pozostaje sześć państw UE: Polska, Szwecja, Czechy, Węgry, Rumunia i Dania.

Kryteria dla kandydatów do strefy euro

Warunkiem wejścia do strefy euro jest spełnienie czterech kryteriów (zwanych konwergencyjnymi). Chodzi o: stabilność cen (niska inflacja), stabilne finanse publiczne (deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB), stabilność kursu walutowego (udział w tzw. mechanizmie ERM II, tzw. poczekalni strefy euro, przez co najmniej dwa lata bez poważnych zaburzeń kursowych) i zbieżność długoterminowych stóp procentowych (średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa może być wyższa o maksymalnie 2 pkt proc. od średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji).

10 lipca 2020 r. Bułgaria przystąpiła do mechanizmu ERM II, który nazywany jest „poczekalnią strefy euro”. Od tego czasu kurs bułgarskiego lewa został powiązany z euro.

Z Luksemburga Magdalena Cedro (PAP), sek

