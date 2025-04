"Wesoły nam dzień dziś nastał"

900 dzień wojny. Rosja ponownie atakuje Kijów 900 dzień inwazji. Rosja nocą atakuje Kijów Rosyjski atak na Kijów. 900 dzień inwazji Rosjanie uderzają w Kijów. To 900 dzień inwazji na Ukrainę Rosjanie uderzają w Kijów. To 900 dzień inwazji na Ukrainę Rosjanie zrzucają bomby. 900 dzień inwazji na Ukrainę Rosjanie atakują Kijów. To 900 dzień wojny