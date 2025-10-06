Ogrzewanie biura elektryką - czy to się opłaca?

Komfort termiczny w biurze jest jednym z podstawowych elementów efektywnej pracy. Pod względem ogrzewania takie przestrzenie rządzą się innymi prawami niż budynki mieszkalne. Czy warto je ogrzewać, wykorzystując nowoczesne urządzenia na prąd? Sprawdźmy.

7 czynników, które warto uwzględnić, wybierając elektryczne ogrzewanie biura

Nie istnieje jeden uniwersalny, „najlepszy” sposób ogrzewania biura. Co innego sprawdzi się w przypadku całej kondygnacji, co innego natomiast w małym lokalu usługowym. Rozważając ogrzewanie biura elektryką, warto uwzględnić 7 podstawowych czynników:

1.Koszty ogrzewania - inwestycyjne (początkowe) i eksploatacyjne (zużycie energii, serwis, opłaty stałe itp.);

2.Funkcjonalność - możliwość zdalnego sterowania lub automatyzacji systemu; potrzebę konserwacji; elastyczność montażu;

3.Komfort cieplny - szybkość nagrzewania, równomierny rozkład temperatury, przyjazność alergikom itp.;

4.Estetyka - ingerencja w formę wizualną, widoczne elementy itd.;

5.Oszczędność miejsca - komponenty systemy zajmują miejsce czy są ukryte pod wykończeniem;

6.Możliwość integracji z fotowoltaiką - ogranicza koszty eksploatacyjne;

7.Warunki techniczne - wynajem czy własność; powierzchnia i wysokość pomieszczenia, rodzaj podłogi itd.

Jak widać, rozsądny wybór systemu grzewczego nie ogranicza się wyłącznie do kwestii finansowych. Warto pamiętać, że warunkowane są one nie tylko zużyciem, ale i sposobem czy możliwościami użytkowymi. Mając na uwadze powyższe czynniki, przyjrzyjmy się najpopularniejszym formom ogrzewania elektrycznego do biur.

Najpopularniejsze formy ogrzewania biur

Ogrzewanie biura pompą ciepła

Pompy ciepła to urządzenia pozyskujące darmowe ciepło z otoczenia (zwykle powietrza lub gruntu) i wykorzystujące je do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Praca urządzenia, mimo iż uwzględnia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), bazuje na sprężarce zasilanej prądem. Pompy ciepła wykorzystywane są najczęściej w jednorodzinnym budownictwie mieszkalnym, rzadziej w ogrzewaniu biur. Dlaczego?

Podstawowymi atutami pomp ciepła są: niskie koszty eksploatacyjne (zwłaszcza w integracji z fotowoltaiką) wynikające z wysokiej sprawności (średnio 350 proc.), możliwość pełnej automatyzacji i zdalnego zarządzania pracą, zeroemisyjność, a także możliwość pracy w trybie grzania i chłodzenia. Zaletą jest także sposobność połączenia pompy z ogrzewaniem podłogowym lub klimakonwektorami kanałowymi - pozwala to całkowicie ukryć instalację, zachowując estetykę i oszczędność miejsca.

Koszt instalacji tych urządzeń jest jednak na tyle wysoki (widełki 30-80 tys. zł), że okazuje się zasadny jedynie w przypadku dużych powierzchni. Montaż pompy ciepła wiąże się z koniecznością ingerencji w strukturę (często niemożliwe w wynajmowanych biurach), a w razie awarii trzeba nastawić się na kosztowny serwis. Pompa ciepła to ponadto system konwekcyjny, a w przypadku wyboru niskotemperaturowych grzejników - ingerujący w wystrój i zabierający przestrzeń.

Biuro ogrzewane klimatyzacją

Klimatyzator to w praktyce jeden z typów powietrznej pompy ciepła (powietrze-powietrze). Montaż pojedynczego urządzenia typu split (podzielone na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną) w lokalu biurowym jest stosunkowo tani, a urządzenie nie tylko efektywnie ogrzeje, ale i schłodzi mniejszą przestrzeń. Warunkiem jest dobra termoizolacja oraz właściwy dobór mocy do ogrzewanej powierzchni. W kontekście ogrzewania kilku pomieszczeń biurowych, np. w obiektach komercyjnych, popularnym rozwiązaniem są systemy multi-split pozwalające na podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu zewnętrznego.

Czy ogrzewanie biura klimatyzatorem się opłaca? To zależy:

• TAK - w okresach przejściowych (wiosna, jesień), w pomieszczeniach rzadziej używanych oraz przy integracji z fotowoltaiką.

• NIE - długofalowo zimą (zwłaszcza przy spadkach temperatury poniżej -5°C ze względu na spadek sprawności i wyższe zużycie prądu), przy słabej termoizolacji oraz braku instalacji PV.

W Polsce klimatyzacja w biurze sprawdzi się raczej jako wsparcie, a nie podstawowy system grzewczy. Trzeba też uwzględnić ingerencję jednostki wewnętrznej w formę wizualną, generowany przez nią hałas, konieczność regularnej konserwacji czy konwekcyjny sposób ogrzewania (przeciągi, nierównomierny rozkład temperatury itp.).

Elektryczne ogrzewanie biura podczerwienią

W kontekście pomieszczeń biurowych coraz większą aprobatą cieszą się elektryczne systemy na podczerwień. Podstawowymi zaletami technologii są:

• błyskawiczne nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury,

• zeroemisyjność,

• brak ruchów powietrza (przyjazne alergikom),

• wyeliminowanie zimnych stref czy efektu przegrzania,

• wysoka efektywność minimalizująca koszty, którą może zweryfikować kalkulator ogrzewania podczerwienią online.

Komfort zapewniany przez tę technologię sprzyja nie tylko wygodzie czy kwotom na rachunkach, ale i produktywności. W odniesieniu do ogrzewania biur warto zwrócić szczególną uwagę na dwie technologie: folie grzewcze i maty grzewcze.

Folie grzewcze

Te niezwykle proste w konstrukcji, ale imponująco efektywne systemy zbudowane są z matrycy węglowej wzmocnionej przewodami z miedzi oraz srebra i zamkniętej w szczelnej obudowie PET. W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań (wodna podłogówka, pompy ciepła) folie grzewcze na podczerwień oferują niskie koszty inwestycyjne, a także możliwość montażu etapami, pomieszczenie po pomieszczeniu. Sprawdzają się świetnie jako samodzielne ogrzewanie biur, zwłaszcza o mniejszej powierzchni.

Montaż folii jest szybki, prosty i elastyczny: można go przeprowadzić w podłodze (pod panelami lub wylewką), na ścianie lub na suficie, całkowicie ukrywając pod warstwą wykończenia. Taka forma nie zaburza estetyki, nie zajmuje miejsca, a prace odbywają się przy minimalnej ingerencji w strukturę. Folia grzewcza to ponadto system bezgłośny, bezawaryjny i niewymagający serwisowania, a jego żywotność sięga dziesiątek lat. Oferuje możliwość pełnej automatyzacji, zdalnej obsługi oraz efektywność niezależną od warunków zewnętrznych. W integracji z fotowoltaiką może zapewnić niemal zerowe koszty ogrzewania biura.

Maty grzewcze

W przypadku pomieszczeń wykończonych płytkami (ceramika, gres, kamień) alternatywę dla folii stanowią maty grzewcze na podczerwień. Zbudowane są z kilkumilimetrowego kabla grzejnego osadzonego na samoprzylepnej siatce. Rozwiązanie sprawdza się świetnie w aneksach kuchennych, toaletach i łazienkach biurowych, czyli tam, gdzie z przyczyn technicznych folii grzewczej zastosować nie można.

Maty grzewcze, podobnie jak folie, zapewniają: szybkie nagrzewanie, wysoki komfort akustyczny i termiczny oraz łatwość obsługi (również w wariancie z pełną automatyką). Są niewidoczne, nie ingerują w przestrzeń, nie powodują przeciągów ani cyrkulacji kurzu. Ze względu na ograniczone zastosowanie i w kontekście elektrycznego ogrzewania biura stosuje się je przeważnie w konfiguracji: folia grzewcza w pomieszczeniach do pracy, a mata grzewcza w pomieszczeniach socjalnych, WC i innych wykończonych płytkami.

Ogrzewanie biura elektryką - zalety i wady wybranych technologii

Technologia

POMPY CIEPŁA

Zalety

• Niskie koszty eksploatacji (COP ~350%)

• Możliwość grzania i chłodzenia

• Integracja z PV

• Automatyzacja

• Zeroemisyjność

Wady

• Wysokie koszty instalacji

• Skomplikowany montaż i naprawa

• Wymagana ingerencja w strukturę budynku

• Konwekcyjny sposób ogrzewania

Najlepiej sprawdza się w:

Duże powierzchnie biurowe, nowoczesne biura z własną infrastrukturą

Technologia

KLIMATYZACJA

Zalety

• Możliwość grzania i chłodzenia

• Niski koszt jednostkowy (split)

• Systemy multi-split dla kilku pomieszczeń

Wady

• Wysokie zużycie energii zimą

• Spadek wydajności przy niskich temperaturach

• Generuje hałas

• Konieczność konserwacji

• Widoczne elementy

Najlepiej sprawdza się w:

Małe lokale usługowe, wsparcie w ogrzewaniu przejściowym

Technologia

FOLIE GRZEWCZE

Zalety

• Niskie koszty inwestycyjne

• Szybki, elastyczny montaż

• Możliwość ukrycia pod wykończeniem

• Automatyzacja

• Wysoka efektywność

• Brak hałasu

• Brak konserwacji

• Możliwość montażu etapami

• Integracja z PV

Wady

• Nie można ich montować pod płytkami

• Brak funkcji chłodzenia

Najlepiej sprawdza się w:

Główne pomieszczenia biurowe (pod panelami, sufitem, ścianą)

Technologia

MATY GRZEWCZE

Zalety

• Idealne do pomieszczeń z płytkami (kuchnia, toalety)

• Szybki montaż

• Bezgłośna praca

• Wysoka efektywność

• Brak cyrkulacji kurzu

• Możliwość automatyzacji

Wady

• Ograniczone zastosowanie (tylko pod płytki)

• Brak funkcji chłodzenia

Najlepiej sprawdza się w:

Łazienki, kuchnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia wykończone płytkami

Artykuł powstał we współpracy z Heat Decor - producentem taniego ogrzewania elektrycznego dla biur i domów.